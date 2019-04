Met vooral ASML en Unilever, meteen een kwart van het AEX-indexgewicht start deze week het Q1-cijferseizoen op het Damrak. De index is exact even duur als zomer vorig jaar, toen top 576,90 op het bord verscheen.

Zeg het maar: duur, goedkoop, een no-brainer, omdat de centrale banken ons wel weer komen redden als het fout gaat, of priced for perfection? Lastig om uit te maken met die rentes op nul, maar wie ben ik.

Vandaag doen we het nog even rustig aan. Er zijn geen cijfers. Wel gaan Wessanen en Neways ex-dividend. Er is verder geen nieuws over of van Stern over dat zeg maar geheime bod en twee dagen voor de cijfers haalt Goldman Sachs ASML van de beroemde Conviction Buy list.

Handelsoptimisme momenteel op de markten, zeggen de networks en wel hierom.

Exclusive: U.S. waters down demand China ax subsidies in push for trade deal - sources https://t.co/UNzz5SXSVC pic.twitter.com/nnDMKv1JzJ — Reuters Top News (@Reuters) April 15, 2019

Azië ziet er inderdaad wel aardig uit, maar de Europese en Amerikaanse futures doen nagenoeg niks. Iemand die hier verder een spannend verhaal van kan maken? Ik denk het niet.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, niet blazen. Alleen Priobiodrug heeft nieuws.

07:54 Zwitserse verzekeraar neemt Belgisch Fidea over

07:17 Probiodrug rondt plaatsing aandelen af

06:48 Conjunctuurbeeld fractie minder positief

06:48 Omzet detailhandel omhoog

14 apr Beursweek kort maar krachtig met cijferstroom

14 apr Marketingreus Publicis doet miljardenovername

13 apr Druk op centrale banken onderwerp van gesprek

13 apr Kassa: Dirk goedkoopste super, Aldi het duurst

13 apr Brouwers: meer bier met minder alcohol

13 apr Triodos wil Van der Weerdt als risicodirecteur

12 apr Wall Street met winst week uit

12 apr Staking bij Stop & Shop treft Ahold Delhaize

12 apr EU-lijst met heffingen op producten uit VS

12 apr Banken in trek op Europese beurzen

Voor nieuws moet u in België zijn:

Machtsgreep Trafigura wist kleine aandeelhouder Nyrstar uit https://t.co/sjfBDlACd2 via @tijd — Christophe De Rijcke (@cderijcke) April 15, 2019

Analistenadvies luidt:

ASML: van Conviction Buy List - Goldman Sachs

ASML: naar $225 van $195 - RBC

ASMI: naar €55 van €50 - Deutsche Bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent twee welbekende banken en de eerste voorlopende indicator over april:

08:00 Wessanen notering €0,14 ex-dividend

08:00 Neways notering €0,48 ex-dividend

13:30 Goldman Sachs Q1-cijfers

14:00 Citigroup Q1-cijfers

14:30 VS New York Fed manufacturing index apr 6,00

En dan nog even dit

Dit is interessant:

ANALYSIS: Asia's tech champions, better known for their messaging apps, cute emojis and online holiday bookings, zero in on main street banking https://t.co/S0dwTKiQSl by @AlunDavidJohn @sumeet_chat pic.twitter.com/ZjqapAiZI7 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 15, 2019

Alweer?

Nou en?

Cash out — or go all in? What to do when stocks are up 16% and it's only Aprilhttps://t.co/xejzpn4ymm — Bloomberg (@business) April 15, 2019

?

Why Amazon paid no 2018 US federal income tax. https://t.co/Xc5nuVIOJb — CNBC (@CNBC) April 15, 2019

Zeg het maar:

The wealth share of top 0.01% has reached new highs.



It'll take deep economic and social changes to address the wealth inequality of today https://t.co/lKSewK9p46 via @bopinion pic.twitter.com/aTX3t5dc9r — Bloomberg (@business) April 15, 2019

