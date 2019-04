TA: Technische plaatje AEX blijft sterk

Goedemorgen,@Eric, erg bescheiden. Denk het niet (wat betreft deze week). Alles zit tegen de weerstand aan maar de VS zal de toon zetten en die hebben een BTFD momentje nodig, maar niet nu. Later in/eind van de 'earnings'?Olie:Het is vrij bijzonder een artikel tegen te komen dat zo breed de gevolgen van de sancties in samenhang op de kaart zet.(Een oilprice of reuters knipt zoiets op en publiceert dat in verschillende artikelen, die ook nog eens op opportune momenten naar buiten gebracht worden, die je dan zelf bij elkaar moet puzzelen om enigzins een beeld te krijgen dat lijkt op dat in dit artikel geschilderde.)Interessante takeaways: light vs sour, refineries, Urals, stromen,...Meest interessant is dat de bal nu bij de Saudi ligt wat Europa betreft. (OPEC straks; gaan niks doen?) Ze kopen hier wel de pareltjes (DSM bijv.; slechte zaak) maar wat hebben we (Europa) aan ze als we ze nodig hebben?