Vooruitblik: Kort, maar krachtig

Nee, nooit meer aandelen. Never. Ever. Misschien u ook, maar het is mij vaak opgevallen dat er vaak niet rationaal is te praten met (particuliere) beleggers die hun geld verloren in de lange, bange, grote bear market van 2000-2003. Alle cijfers, data en grafieken ten spijt: nooit meer aandelen voor hen.

Een paar jaar geleden verbaasde ik een slimme jongedame, die geintjes zat te maken over (vage) landen die 10% plus rentes hanteerden. Oh, wat grappig. Ik zei haar dat begin jaren tachtig de Fed ook bijna 20% rekende. Stomverbaasd, had ze nooit van gehoord. Ze is nu pensioenbestuurster. Ik hoop maar dat ze... :-)

De term valt niet vaak meer, maar de bull market waar we nu al sinds maart 2009 in zitten - de langste ooit - heette jarenlang the most hated rally ever. Het kon niet, het mocht niet, want dit en dat en het zou niet en het was niet zo. Toch stond de double digits op het bord, ofwel de financiële markten bleven maar stijgen.

Ik ben verdorie zijn naam kwijt. Eind 2008 snorde CNBC een meer dan 100 jaar oude handelaar op Wall Street op, die in de zomer van 1929 was begonnen (!). Of hij al de zenuwen had van de krach? Alles implodeerde, maar hij werd er niet warm of koud van. Ik weet nog hoe dit mij geruststelde. Als deze ouwe veteraan...

U hebt ook van deze anekdotes. Eindelijk lees ik een mooie analyse van iemand die deze psychologische beursprocessen, om het zo maar te noemen, duidt en verklaart. Morgan Housel dus. Lang, maar een prachtig verhaal om vanmiddag te lezen, als het peloton over de kasseien in de Hel van het Noorden beukt.

Het gaat er over dat wat we als belegger of handelaar zelf door- en meemaken onze risicoperceptie bepaalt, veel meer dan theorie, historie en data.

You Have to Live It To Believe It



How people's personal experiences influence how they think about risk and reward. https://t.co/3ZwIYsUXLz — Morgan Housel (@morganhousel) April 9, 2019

Een paar dingetjes vis ik er uit. Over die dotcoms toen en technologie-aandelen nu. Eens te meer: deze aandelen zijn nu goedkoper dan toen en leveren zelfs dividendrendement op:

Speciaal voor de rentejuffrouw:

En voor iedereen die meent dat de huidige bull market onreglementair is:

Moraal van het verhaal? Beetje begrip voor elkaar graag en, als u het mij vraagt, verder gewoon ouderwets vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van.

Cijferseizoen

Genoeg nu, over naar de actualiteit. Het Q1-cijferseizoen komt deze week op stoom. Het zwaartepunt vormen de twee weken na Pasen als de grote bulk en alle grote Amerikaanse technologiebedrijven doorkomen. Deze week mag er echter ook al zijn. Om te beginnen zijn er bij ons:

ASML

Unilever

Vopak

Arcadis

Basic-Fit

Flow Traders

TomTom

NSI

Sligro

Beter Bed

Verder gaan PostNL, Wessanen en Neways ex-dividend en er is een hele reeks aandeelhoudersvergaderingen. In het buitenland zijn er onder meer Netflix, de Amerikaanse banken, IBM, BlackRock. Johnson & Johnson, Manpower en Schlumberger, ofwel we krijgen al een aardige marktdoorsnede door.

Opgelet, vrijdag zijn de beurzen dicht in verband met Goede Vrijdag en vandaar dat er donderdag een flinke reeks data doorkomt, waaronder alweer de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over april. Bodemt de zieltogende Duitse industrie alweer een beetje, is de grote vraag.

15 apr

08:00 Wessanen notering €0,14 ex-dividend

08:00 Neways notering €0,48 ex-dividend

13:30 Goldman Sachs Q1-cijfers

14:00 Citigroup Q1-cijfers

14:30 VS New York Fed manufacturing index apr 6,00



16 apr

08:00 Flow Traders Q1-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment apr 0,0

13:00 Bank of America Q1-cijfers

13:00 BlackRock Q1-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q1-cijfers

14:00 PostNL AvA

15:15 VS industriële productie mrt 0,3% MoM

22:00 Netflix Q1-cijfers

22:00 IBM Q1-cijfers



17 apr

00:00 Aalberts AvA

00:00 BAM AvA

04:00 China BBP Q1 1,4% QoQ

04:00 China industriële productie mrt 5,9%

04:00 China detailhandelsverkopen mrt 8,4%

08:00 ASML Q1-cijfers

08:00 NSI Q1-cijfers

08:00 TomTom Q1-cijfers en AvA

08:00 Vopak Q1-cijfers en AvA

13:00 PepsiCo Q1-cijfers

13:00 Morgan Stanley Q1-cijfers

22:00 Alcoa Q1-cijfers



18 apr

00:00 Alfen AvA

00:00 Vastned AvA

00:00 VolkerWessels AvA

00:00 Wolters Kluwer AvA

08:00 Basic-Fit Q1-cijfers en AvA

08:00 Arcadis Q1-cijfers

08:00 Unilever Q1-cijfers

08:00 Sligro Q1-cijfers

08:00 PostNL notering €0,17 ex-dividend

08:00 Beter Bed Q1-cijfers

09:15 Frankrijk manufacturing flash PMI apr 50,0

09:30 Duitsland manufacturing flash PMI apr 45,0

10:00 EU manufacturing Flash PMI apr 51,8

13:00 Manpower Q1-cijfers

14:00 PPG Q1-cijfers

14:30 VS Philadelphia Fed Index apr 11,2

14:30 VS wekelijkse jobless claims

14:30 VS detailhandelsverkopen mrt 0,7% MoM

14:30 VS verkoop nieuwe woningen mrt 1,23M

15:45 VS manufacturing flash PMI apr 45,0

18:00 Brill Q1-cijfers

22:00 Schlumberger Q1-cijfers



19 apr

09:00 Beurzen gesloten i.v.m. goede vrijdag

ASML

Een paar interessante fondsen bij ons om even wat langer stil bij te staan. ASML is zelfs wereldwijd een van de spannendste namen deze week en dan heb ik het niet over dat (oude) spionageverhaal van donderdag. Marktherstel in H2, stelde ASML in januari bij de jaarcijfers. Ziet ze dat nog steeds zo en heeft ze cijfers?

Verder horen we of er nog een beetje vraag naar die dure en superdeluxe EUV-machines is, ofwel hoe ziet het orderboek er uit. De consensus voor de cijfers luidt €0,53 winst per aandeel op €2,14 miljard over Q1. U ziet de grafiek, met de rally dit jaar is het aandeel weer net zo duur als een jaar geleden.

Koersdoel zowat op het bord, wellicht volgen op de cijfers de nodige advies- en koersdoelwijzigingen:

Unilever

Unilever maakt donderdag alleen omzet- en geen winstcijfers bekend, maar dat maakt het niet minder belangrijk. Heel stiekem staat het aandeel bijna weer op een all time high. Dat is momenteel die €52,31 van eind 2017. En ja het aandeel is een typisch voorbeeld van wat duur is, lang duur kan blijven.

Wat is alleen duur bij zo'n defensief en betrekkelijk veilig (eten, drinken en persoonlijke verzorgings)fonds dat een zo'n lang, berispelijk en lucratief trackrecord heeft? U betaalt 20 keer de verwachte winst voor Unilever dat 3% dividendrendement doet. Vergelijk dat met onze rente van 0,2%.

Voor donderdag wordt €12.29 miljard omzet verwacht - met een gebruikelijk (valutair) tegen- en meevallertje hier en daar - maar als buy & hold belegger zou ik me er niet te veel van aantrekken. De langere verwachtingen zien er goed uit. En dan valt 20 keer de winst nu misschien wel mee.

Vopak

Kijk aan, Vopak is een van de weinige aandelen die dit jaar goedkoper is geworden. Zie de grote recente desinvestering nog, het fonds is jaren bezig geweest te reorganiseren. Nu oogsttijd? Als u daar veel van verwacht (de oogst dus, dan is het misschien nog wat, hoewel Vopak geen koopje is.

Arcadis

Heeft Arcadis in Q1 verder schoon schip gemaakt, dat is de vraag. Ik citeer collega Martin Crum in zijn analyse van de jaarcijfers. Het is weer allemaal actueel:

De dreiging van een emissie is verkleind, maar niet weggenomen, de sterker dan verwachte kasstroom ten spijt. De pijn in Brazilië bij de biogascentrales lijkt genomen, al sluiten wij niet op uit dat er bij definitieve verkoop ergens dit jaar nog een restpostje over blijft.



Het terugdringen van de DSO, het werkkapitaal, de schuld en inning achterstallige facturen: het beweegt allemaal de goede kant op. Hier geldt overigens wel dat wij serieus rekening houden met additionele schade in de vorm van extra afboekingen op oninbare facturen.

Basic-Fit

Even denken, volgesn mij heeft Basic-Fit is naar nog altijd korte beursbetsaan nog niet één keer echt teleurgesteld. Als een metronoom rolt het bedrijf haar strategie uit. Hoeveel wilt u daar voor betalen, is de vraag.

TomTom

Het is rustig op en rond TomTom sinds die desinvestering. Is de fantasie er een beetje uit...? Het aandeel is er alleen niet goedkoper op geworden.

Opvallend is dat er geen enkel verkoopadvies meer is.

Flow Traders

Flow Traders bakt er niks van dit jaar...

... maar dat is niet onlogisch voor een handelshuis, dat het vooral van beweging moet hebben. En dat is er niet zoveel meer. Hier ziet u Flow Traders versus de AEX VIX Index sinds de beursgang.

Netflix

Vooruit, geef ik Netflix ook nog mee. Dat is er zowaar ook niet duurder op geworden.

Dat heeft een reden. Hier leest u het verhaal:

Netflix lost as much as $8 billion in market capitalization after news of Disney's upcoming -- and cheaper -- streaming service https://t.co/KzdWxiGgyZ — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2019

Of - en zo kom ik weer bij het begin van deze vooruitblik uit - er doemt een spook ui het verleden op?

Growth stocks haven't been this expensive since the dot-com peak https://t.co/0QGLGZwDN1 pic.twitter.com/sJKGBBPMdW — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2019

Er zijn meer redenen om u nerveus te maken. Die zijn er echter altijd en drie keer is scheepsrecht is een gezegde en geen beurswet. Niettemin is het wel spannend dat het Q1-cijferseizoen begint met de markten weer dicht onder de toppen na een verbluffende herstelrally sinds kerstavond.

The S&P 500 is now back to a level that it has twice crashed from. For some stock managers, the temptation is to take the money and run. https://t.co/Z2M6w0Q4La pic.twitter.com/Hq8yGEJKuT — Bloomberg Markets (@markets) April 13, 2019

Verder is er dit weekend niet zoveel nieuws. Er is wel een issue, het IMF is er niet blij mee dat de Amerikaanse president Donald Trump zich publiekelijk zo met de Fed bemoeit, want daar komt het wel op neer. Terecht of niet, ik klamp mij vast aan de woorden van ex-voorzitter Alan Greenspan van pakweg een jaar terug.

Hij zei dat presidenten zich ook continu met hem bemoeiden, maar dan in de wandelgangen en niet publiekelijk zoals Trump dat doet.

IMF chief calls for central bank accountability, communication https://t.co/40iqCegR8T pic.twitter.com/dkHLHhw5mY — Reuters Business (@ReutersBiz) April 13, 2019

Niettemin, ook deze altijd zo discrete meneer...

ECB President Mario Draghi, in a rare move, expresses concern over the independence of the Fed https://t.co/hFuaOCI6Mv via @carolynnlook @theoargitis #TicTocNews pic.twitter.com/cOlerlX5Wm — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 13, 2019

Verder kom ik dit nog tegen en dat is het dan wel voor dit weekend.

ICYMI: BMW and Volkswagen face possible hefty fines after EU antitrust regulators charged them and whistleblower Daimler with colluding to block the rollout of clean emissions technology https://t.co/7FnV8qpSv2 via @ReutersTV pic.twitter.com/KpPZKDqmJe — Reuters Business (@ReutersBiz) April 14, 2019

Geen Brexit nieuws ook :-)

Wel heeft Corné nog een vooruitblik.

Barron's? Hij is van vorige week, maar... Om dit te interpreteren leest u deze vooruitblik maar weer van voren af aan. Prettige zondag verder.