Slot: AEX -0,2%

Het was geen week om lang over na te praten. De AEX handelde iedere dag met een nulletje voor de komma en macro-economisch nieuws was er vrijwel niet.

Ok, de brexit-deadline werd verzet naar 31 oktober, maar dat nieuws lieten de markten links liggen. Zelfs het Britse pond bewoog er niet op. Misschien is het stilte voor de storm, want volgende week woensdag barst met ASML het kwartaalcijferseizoen los op het Damrak,

Vandaag is de officiële start in Amerika. De grootbanken JPMorgan Chase en Wells Fargo openden het bal met beter dan verwachte omzet- en winstcijfers. Eerstgenoemde doet het uitstekend met een plus van 4,2%, maar Wells Fargo zakt na een hogere opening ineens hard weg. Dit heeft te maken met de een tegenvallende outlook.

In het liveblog liet ik zien dat beide banken het de afgelopen vijftien jaar uitstekend hebben gedaan op de beurs. Dan valt ING toch een beetje tegen. Gelukkig is het bij onze grootbank niet zo bar en boos als bij Deutsche Bank en Commerzbank, maar het is toch pijnlijk dat onze ING (lichtgroene lijn) zo ver achterblijft ten opzichte van haar Amerikaanse collega's.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Dividendseizoen van start

Met Ahold (€0,70 per aandeel) en KPN (€0,08) is ook het dividendseizoen van start gegaan. Volgende week donderdag is het de beurt aan PostNL. Dus niet schrikken als het aandeel van de post-en pakketbezorger ineens 7% daalt. Er volgt immers een dividenduitkering van €0,17 per aandeel.

VIX onderuit

De beurzen blijven deze week dicht bij huis, maar dit geldt niet voor de VIX index. Deze daalt met maar liefst 13,2% naar 10,7 punten. Hiermee staan we op hetzelfde niveau als 2017. Dat jaar staat bekend als één van de saaiste beursjaren van de laatste decennia. Uiteraard draait het om de rendementen en die zijn natuurlijk uitstekend.

Rentes

Bijzonder grote uitslagen vandaag in renteland. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt zes basispunten naar 0,22%. Ook de Duitse yield (0,06%) noteert weer boven de 0%.

Over naar de lijstjes

AEX deze week -0,2%

AEX deze maand +2,3%

AEX dit jaar +15,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +16,0%

AEX

Randstad (+5,6%) profiteert van een flinke koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Ahold Delhaize gaat zoals eerder gezegd ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat er nog altijd een min van zo'n 2% op het bord.

Verder kent ING (+5,0%) een prima week en doet ASML (-0,3%) uiteindelijk vrij weinig op het 'oude' bericht dat Chinese spionnen bedrijfsgeheimen hebben gestolen. Gisteren schreef collega Arend Jan hier uitgebreid over.

AMX

Signify (+5,4%) doet het sinds de degradatie naar de AMX heel aardig. Takeaway.com (+3,6%) zet deze week de ene na de andere all time high op het bord. Daarentegen zakt Eurocommercial Properties (-2,2%) steeds verder weg. Het vastgoedfonds staat dit jaar ruim 5% lager.

ASCX

Bij het kleine spul is Kiadis de topper van de week. Afgelopen dinsdag kwam de IEX Beleggersdesk met een interessante update langs. Wessanen stijgt 6,6% op het bericht dat het bedrijf akkoord gaat met het €11,50 bod van PAI Partners. Nedap ging €2,50 ex-dividend, dus die min van 7,7% valt in werkelijkheid beduidend lager uit.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan een vooruitblik voor de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.