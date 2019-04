Fondsenrondje: Cijferseizoen van start

Vooral de fondsen die vandaag ex-dividend gaan, komen in beweging. Ahold en KPN zorgen ervoor dat de AEX een klein minnetje noteert van 0,1%.

Ahold gaat vandaag €0,70 ex-dividend, waardoor de supermarktketen niet 3,6% daalt, maar slechts 0,5%. KPN ligt er een stuk beroerder bij. Ok, het aandeel gaat €0,08 ex-dividend, maar hiervoor gecorrigeerd resteert er nog altijd een flink verlies van bijna 2%.

Uit Europa is er weinig nieuws. Het moet vanuit de VS komen. Rond het middaguur komen de grootbanken JPMorgan Chase en Wells Fargo met de eerstekwartaalcijfers langs.

Let vanmiddag om 16.00 uur ook op het consumentenvertrouwen in de staat Michigan. Allemaal zaken die de markten weleens in beweging kunnen zetten.

Pharming

De bleeder van de dag is helaas volksaandeel Pharming (-4,2%). Het biotechbedrijf krijgt een rechtszaak aan de broek van concurrent Shire. Het bedrijf zou lak hebben aan het wettelijke verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen.

Daarnaast wordt Pharming ervan beschuldigd de onderzoeksresultaten van haar medicijn Ruconest mooier voor te stellen dan ze zijn. Over vier weken weten we meer, want dan volgt de uitspraak.



Sowieso ligt Pharming er de laatste anderhalf jaar een stuk slechter bij dan de overige twee biotechfondsen. 16 mei publiceert het bedrijf de eerstekwartaalcijfers.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,1% en daarmee blijven we iets achter ten opzichte van de overige Europese indices.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,6%) maken het verlies van gisteren weer goed.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,130 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,18%) en Duitse (0,00%) stijgen een basispuntje.

Goud (+0,0%) weet geen richting te kiezen.

Bitcoin (-0,5%) zakt iets verder weg.

Damrak

Galapagos (+0,2%) krijgt een koersdoelverhoging van Morgan Stanley. Het aandeel gaat naar €138 van €120 en het advies blijft kopen.

DSM (+0,7%) gaat lekker, ondanks een fikse downgrade van Baader Bank. Het aandeel gaat immers van de kooplijst.

De analisten van Kepler Cheuvreux zijn enthousiast over Randstad. Het koersdoel gaat maar liefst 29% omhoog naar €54. Daarnaast gaat het aandeel op de kooplijst.

Aalberts (+1,5%) kruipt de laatste tijd mooi omhoog. Uiteraard zonder nieuws, want daar is het bedrijf niet zo scheutig mee.

SBM Offshore gaat vandaag $0,37 (€0,33) ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel ongeveer 0,8%.

De chippers gaan wederom goed. ASML (+0,5%), ASMI (+2,5%) en Besi (+1,8%) staan allemaal ruim in de plus.

Misschien wat winstnemers bij WDP (-1,5%). De koers is de afgelopen paar maanden hard omhoog gegaan.

Takeaway.com (+1,9%) krijgt zowel een koersdoelverhoging van Credit Suisse als Barclays. Daardoor staat er alweer een nieuwe all time high op het bord.

De cijfers van Fagron (-3,3%) worden matig ontvangen. Zo slecht is een omzetgroei van 13,1% in het eerste kwartaal toch niet? Fagron: Sterke start #Fagron https://t.co/sH6EX55Bsw — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 12, 2019

B&S Group (+3,7%) kruipt uit het dal. Eind maart zette het aandeel nog een nieuwe all time low op het bord.

Probiodrug (+4,7%) stijgt vrolijk verder.

Adviezen

Corbion: naar €32 van €31 en kopen - Kepler Cheuvreux

DSM: naar houden van kopen - Baader Bank

Galapagos: naar €138 van €120 en kopen - Morgan Stanley

Randstad: naar €54 van €42 en kopen - Kepler Cheuvreux

Royal Dutch Shell A: naar €33,15 van €31,45 en kopen - JPMorgan Cazenove

Takeaway.com: naar €77 van €59 en houden - Credit Suisse

Takeaway.com: naar €84,50 van €80 en kopen - Barclays

