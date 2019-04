Liveblog: Randstad en Takeaway

Update 11:45 uur: Keuzevrijheid pensioenen

Inderdaad, hoeveel keuzevrijheid moet er zijn?

Lerares in spé waarschuwt voor te veel keuzevrijheid. https://t.co/iYHonqKWSK — Gert van Harskamp (@GertvanHarskamp) April 12, 2019

Uiteraard geef de vertrekkende AFM-voorzitter hier zelf haar opvattingen niet over. Of lees ik hier tussen de regels door doe maar niet? Moeilijk ook. Hoe denkt u? Enerzijds denk ik zelf laat het iedereen het lekker zelf doen... maar we weten allemaal dat zelf doen voor veel of de meeste mensen desastreus gaat uitpakken.

Ik hoef allene maar naar mezelf te kijken en u ook, weet ik zeker: alle fouten die ik kon maken op de beurs heb ik ook gemaakt, voordat ik een beetje wist wat ik deed. Voorbeeldjes: ik sprong ook op de Chinese aandelenbubbel van 2007 en met hoge hefbomen turbootjes doen in de ietwat volatiele beurs van eind 2008 #auw

Toevallig beleg ik zelf onder meer mijn pensioen bij Brand New Day (waar ik mijn vrije jaarruimte benut). Daar is lekker weinig keuze (de wereldindex of de wereldindex), maar ik bepaal zelf voor een goed deel mijn risico (via bijvoorbeeld emerging markets en bondjes). En risico, risico en nog eens risico: dat is de truc.

Merel weet het niet, ik al helemaal niet, maar hebt u de heilige graal? Misschien is het huidige stelsel - verplicht collectief - wel het minst slechte. Als u maar een keer per maand kan zien wat van u is en of u zelf kan bepalen of u hoog, normaal of laag risico wilt. Of is dat laatste al te veel?

Update 11:20 uur: Takeaway

Zie hieronder de adviezen, wellicht is dit voor Barclays en Credit Suisse (mede) de reden om het advies voor Takeaway te verhogen. Uit de IPO documenten van Uber blijkt dat het concern worstelt met Uber Eats.

Update 09:45 uur: Beleggen in Bekende Bitcoins

Er valt genoeg te klagen, te zeuren en te schelden - en soms nog terecht ook - op alle regels op de beurs en de rol van de toezichthouders. Met de wildwest taferelen op de cryptomarkten worden we denk ik eventjes met de neus op de feiten gedrukt dat een beursregelement en toezicht zo slecht nog niet zijn. Nu dit weer.

Zelf heb ik een rücksichtlos motto als het om dit soort dingen gaat: beleg of handel nooit in iets waarvoor wordt geadverteerd. Daarmee doe ik zeker goede producten van integere uitgevers tekort, maar ik sluit nog meer louche uit. Vergeet nooit dat de eerste toezichthouder SEC (VS) pas werd opgericht in 1933.

Hoeveel kalveren waren er toen al niet in de put verdronken?

Veel schade door 'bitcoin-advertenties' met nepuitspraken BN'ers https://t.co/7sLBsm6APj — NOS (@NOS) April 12, 2019

Update 09:15 uur: Randstad (en de rest)

In Reuters kom ik dit advies ook tegen.

12 Apr - 08:59:32 [RTRS] - RANDSTAD NV RAND.AS: BOFA MERRILL RAISES TO BUY FROM UNDERPERFORM

Corné vist hem denk ik uit Bloomberg en trekt meteen een voorlopige conclusie:

Merril zet Randstad op een koop en verhoogt koersdoel van 42 naar 54. Dat is een flinke verhoging. Blijkbaar (heb het rapport nog niet gezien) zien ze de bodem in de economie. — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 12, 2019

Kom ik er nog eentje tegen:

12 Apr - 09:14:46 [RTRS] - CORBION NV CORB.AS: KEPLER CHEUVREUX RAISES TARGET PRICE TO 32 EUROS FROM 31 EUROS

Voorbeurs gaf ik u al dit rijtje mee: