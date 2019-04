Liveblog: Banken VS verslaan ING

Update 15:00 uur: Farage is back

De dag die u wist dat zou komen, is eindelijk hier. Voormalig UKIP-leider Nigel Farage wil meedoen aan de komende Europese verkiezingen. Hij lanceert hiervoor de Brexit-Party, waaraan zonder naamsbekendheid al 10,3% van de stemmen wordt toebedacht (NK).

Nigel Farage lanceert Brexitpartij https://t.co/cKAijdp6F1 — De Tijd (@tijd) April 12, 2019

Update 14:30 uur: Amerikaanse banken verslaan ING

Zojuist kwam Wells Fargo met meevallende kwartaalcijfers. Zowel de omzet ($21,6 miljard vs $21,0 miljard) als winst per aandeel ($1,20 vs $1,09) waren beter dan verwacht. Een uurtje eerder kwam ook JPMorgan Chase met recordresultaten langs.

Een duidelijk teken dat het met de Amerikaanse banken wel goed gaat. Ook het langetermijn-trackrecord van deze banken op de beurs is veel beter dan dat van ING.



Vooral JPMorgan Chase gaat met een winst van bijna 400% over de afgelopen vijftien jaar helemaal los. Onze eigen grootbank speelt precies quitte. Beter gezegd, de aandeelhouders van ING hebben sinds 2004 niets verdiend. De economische crisis van 2008/2009 hakte er echt in.



Kijken we naar de beurswaardes van de banken, zien we dat ING met bedrag van €45 miljard totaal niet in de buurt komt van de Amerikaanse collega's. Grootste van allemaal is JPMorgan Chase met een marktkapitalisatie van 345 miljard dollar (€305 miljard). (NK)

Update 13:30 uur: CO2

Het nieuwe goud, kopt De Tijd zelfs. Wel een beetje vreemde grondstof: u moet er voor betalen om er vanaf te komen in plaats van om het in bezit te krijgen.

De best presterende grondstof ter wereld? Niet een of ander zeldzaam metaal, maar CO2. Koolstofprijs in anderhalf jaar x5. Eat that Uber, met je IPO'tje. https://t.co/x6DLLMTBaA via @tijd pic.twitter.com/wjIxslRBzJ — Tobe Steel (@TobeSteel) April 12, 2019

Update 13:00 uur: JPMorgan Chase

Grappig eigenlijk. Zoveel herrie en gedoe als er vaak is over banken, de markt reageert zelden op cijfers. Ziet u koersen of Amerikaanse futures bewegen? Ik niet. Nota bene, de bank is dit Q1-rondje het eerste echte grote (Dow Jones) fonds met zijn rapportage.

Jamie Morgan Chase (grootste bank ter wereld, ING gaat er 7x in) is door met prima Q1-cijfers. Koers pre-market +2% op... 27K stukjes. hamerstuk dus #JPMorgan pic.twitter.com/2Z1lKt9Kx9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 12, 2019

Update 12:30 uur: ASML (ASMI en Besi)

Dat hebben we ook weer gehad?

Gooi net op mn vaste adresje in Beijing deze grafiek over de slagboom, dat spionagedipje in #ASML alweer uit de koers is gelopen #AEX pic.twitter.com/oUb7V03tBz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 12, 2019

Woensdag heeft ASML cijfers. Intussen staat de koers dit jaar alweer +30% en is het koopje er wel vanaf. De waardering is hetzelfde als bij de juichcijfers vorig jaar juli. In januari zei het concern in H2 marktherstel te verwachten. Hopelijk komt men hier niet op terug...

Bernstein en Jefferies zetten vandaag technologie op sell, want ze vinden het te hard gaan. ASMI doet doet dit jaar al bijna +50%. Zeg het maar. de verwachtingen lopen mooi op, maar kunnen de koers niet bijhouden. En dus loopt het rooie lijntje ook op.

Besi staat ook alweer 45% hoger sinds de oliebollen. Nu de winst en de omzet nog. Wat is dit spannend! Cijfers en outlook moeten niet tegenvallen, want we weten hoe het dan gaat bij Besi...?

Update 12:20 uur: Chevron en Unilever

Da's een flinkerd.

Kunnen we van deze niet zeggen. Kralen rijgen is het motto de laatste jaren bij Unilever. Misschien niet zo slecht, want alles is duur bij voeding en verzorging. Unies zelf ook: ruim 20 keer de verwachte winst bij 3% dividend. Donderdag cijfers.

Update 11:45 uur: Keuzevrijheid pensioenen

Inderdaad, hoeveel keuzevrijheid moet er zijn?

Lerares in spé waarschuwt voor te veel keuzevrijheid. https://t.co/iYHonqKWSK — Gert van Harskamp (@GertvanHarskamp) April 12, 2019

Uiteraard geeft de vertrekkende AFM-voorzitter hier zelf haar opvattingen niet over. Of lees ik hier tussen de regels door doe maar niet? Moeilijk ook. Hoe denkt u? Enerzijds denk ik zelf laat het iedereen het lekker zelf doen... maar we weten allemaal dat zelf doen voor veel of de meeste mensen desastreus gaat uitpakken.

Ik hoef allene maar naar mezelf te kijken en u ook, weet ik zeker: alle fouten die ik kon maken op de beurs heb ik ook gemaakt, voordat ik een beetje wist wat ik deed. Voorbeeldjes: ik sprong ook op de Chinese aandelenbubbel van 2007 en met hoge hefbomen turbootjes doen in de ietwat volatiele beurs van eind 2008 #auw

Toevallig beleg ik zelf onder meer mijn pensioen bij Brand New Day (waar ik mijn vrije jaarruimte benut). Daar is lekker weinig keuze (de wereldindex of de wereldindex), maar ik bepaal zelf voor een goed deel mijn risico (via bijvoorbeeld emerging markets en bondjes). En risico, risico en nog eens risico: dat is de truc.

Merel weet het niet, ik al helemaal niet, maar hebt u de heilige graal? Misschien is het huidige stelsel - verplicht collectief - wel het minst slechte. Als u maar een keer per maand kan zien wat van u is en of u zelf kan bepalen of u hoog, normaal of laag risico wilt. Of is dat laatste al te veel? Misschien wel ja.

Toevallig adverteert ABN Amro deze maand flink met beleggen en ga maar eens kijken naar het aanbod van fondsen en trackers. Dat is voor ons - en dan ga ik er vanuit dat we allemaal al wat langer handelen en beleggen en blauwe plekken en brandwonden hebben - al een hele toer om een keuze te maken.

Dat wordt nog wat voor al die spreekwoordelijke families Flodder en Tokkie...

Ken je dat? Zoveel keuze dat je niet weet wat je moet kiezen?

Kies uit het overzichtelijke assortiment. #ZELFBELEGGENBASIS.



Beleggen kent risico’s, je kunt je inleg verliezen. — ABN AMRO (@ABNAMRO) April 2, 2019

Update 11:20 uur: Takeaway

Zie hieronder de adviezen, wellicht is dit voor Barclays en Credit Suisse (mede) de reden om het advies voor Takeaway te verhogen. Uit de IPO-documenten van Uber blijkt dat het concern worstelt met Uber Eats.

Update 09:45 uur: Beleggen in Bekende Bitcoins

Er valt genoeg te klagen, te zeuren en te schelden - en soms nog terecht ook - op alle regels op de beurs en de rol van de toezichthouders. Met de wildwesttaferelen op de cryptomarkten worden we denk ik eventjes met de neus op de feiten gedrukt: een beursregelement en toezicht zijn zo slecht nog niet. Nu dit weer.

Zelf heb ik een rücksichtlos motto als het om dit soort dingen gaat: beleg of handel nooit in iets waarvoor wordt geadverteerd. Daarmee doe ik zeker goede producten van integere uitgevers tekort, maar ik sluit nog meer louche uit. Vergeet nooit dat de eerste toezichthouder SEC (VS) pas werd opgericht in 1933.

Hoeveel kalveren waren er toen al niet in de put verdronken?

Veel schade door 'bitcoin-advertenties' met nepuitspraken BN'ers https://t.co/7sLBsm6APj — NOS (@NOS) April 12, 2019

Update 09:15 uur: Randstad (en de rest)

In Reuters kom ik dit advies ook tegen.

12 Apr - 08:59:32 [RTRS] - RANDSTAD NV RAND.AS: BOFA MERRILL RAISES TO BUY FROM UNDERPERFORM

Corné vist hem denk ik uit Bloomberg en trekt meteen een voorlopige conclusie:

Merril zet Randstad op een koop en verhoogt koersdoel van 42 naar 54. Dat is een flinke verhoging. Blijkbaar (heb het rapport nog niet gezien) zien ze de bodem in de economie. — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 12, 2019

Kom ik er nog eentje tegen:

12 Apr - 09:14:46 [RTRS] - CORBION NV CORB.AS: KEPLER CHEUVREUX RAISES TARGET PRICE TO 32 EUROS FROM 31 EUROS

Voorbeurs gaf ik u al dit rijtje mee: