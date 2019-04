Fagron heeft mooie cijfers, in het persbericht ziet u de kernpunten. Er werd alleen net even mooier verwacht: €124,1 miljoen en 7,3%.

Omzet steeg met 13,1% naar € 123,4 miljoen

Organische omzetgroei van 7,1% CER[1], vooral gedragen door sterke groei in Noord- en Zuid-Amerika

Omzet Brands groeide organisch met 14,8% CER

Verdere groei van omzet en winstgevendheid verwacht in 2019

Er is helemaal geen (richtinggevend) nieuws nu. Ik kan wel een eind in de ruimte gaan zitten kletsen over handelsbesprekingen, Brexit en wel zorgen/geen zorgen over dit en dat en weet ik veel wat, maar dat gaat allemaal zo dat zwarte gat in. En terecht. U ziet het plaatje, wat een saaie koersen. Alsof het 12 april 2019 is.

Volgende week gaat het cijferseizoen echt los - onder meer ASML en Unilever - en gebeurt er misschien weer eens wat. We doen het vandaag al wel met JPMorgan Chase en Wells Fargo. Let op dat Ahold Delhaize, KPN en SBM Offshore ex-dividend gaan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, let op Royal Dutch Shell, Pharming en ASML? Het is Jos Versteegh die voor die quote zorgt. Na de eerste schrik gisterochtend, lijkt mij dit ook de juiste conclusie. Oud verhaal. Vraag is wel of ASML het had moeten melden? Koersgevoelige informatie. Zeg het maar.

07:45 Santander wil Mexicaanse tak helemaal

07:20 Fagron zet stijgende lijn voort

06:49 Aantal faillissementen gestegen

06:45 Export groeit 2 procent in februari

06:34 'Kritiek op Pharming door grote concurrent'

11 apr Uber doet aanvraag beursnotering New York

11 apr 'Grote beleggers eisen klimaatstappen Shell'

11 apr Kleine minnen voor beurzen New York

11 apr 'Shell uit project Rusland om toevoeging partner'

11 apr Carlyle verkoopt dataleverancier VWD

11 apr 'Berlijn halveert groeiverwachting economie'

11 apr 'Diefstal bij ASML oud opgeklopt verhaal'

11 apr Wall Street zakt licht in het rood

11 apr Groen licht EU voor handelsgesprekken met VS

Analistenadvies luidt als volgt en let u ook maar op Heineken, AB InBev, Carlsberg en Aperam:

Galapagos: naa $138 van $130 - Morgan Stanley

Takeaway: naar €77 van €59 - Credit Suisse

Takeaway: naar €84,50 van €80 - Barclays

12 Apr - 06:27:37 [RTRS] - EUROPEAN BEVERAGES: CREDIT SUISSE EXPECTS SECTOR TO CONTINUE TO DELIVER BETTER ORGANIC GROWTH THAN FOOD/HPC THROUGH Q1

12 Apr - 06:28:53 [RTRS] - EUROPEAN BEVERAGES: CS EXPECTS BETTER MOMENTUM FOR BEER AS FAVOURABLE WEATHER COMPARATIVES MORE THAN OFFSET LATER TIMING OF EASTER, CHINESE NEW YEAR

12 Apr - 06:29:49 [RTRS] - EUROPEAN BEVERAGES: CS EXPECTS RECENT FX MOVES TO DRIVE LOW-SINGLE-DIGIT CONSENSUS EPS UPGRADES FOR EUROPEAN COMPANIES ACROSS SECTOR

12 Apr - 07:49:23 [RTRS] - EUROPEAN STAINLESS STEEL SECTOR: CITIGROUP EXPECTS EUROPEAN STAINLESS COMPANIES TO REPORT BROADLY FLAT EARNINGS IN Q1 2019

De AFM meldt deze shorts en er kan nog meer bij, lijkt alweer het motto bij AMG.

Adyen houdt een analistendag kan ik er nog aan toevoegen, de agenda luidt als volgt. Niet de minste namen.

08:00 Fagron tradingupdate Q1 2019

08:00 Ahold notering €0,70 ex-dividend

08:00 KPN notering €0,08 ex-dividend

08:00 SBM Offshore notering $0,37 ex-dividend

13:00 JP Morgan Chase Q1-cijfers

14:00 Wells Fargo Q1-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 97,5

En dan nog even dit

Ik. Sta. Paf. Dit heb ik nooit gezien. Wel eerlijk, maar strikt genomen is er dan ook geen enkele reden in het aandeel te beleggen. Puur prijsactie.

Remember Sachalin II?

EXCLUSIVE: Arrival of Putin's judo partner squeezed Shell out of LNG project - sources https://t.co/OK6gmmY1uD by @dmitryZ_reuters Olesya Astakhova pic.twitter.com/abBYJ9pUeX — Reuters Business (@ReutersBiz) April 12, 2019

Bernstein en Jefferies vinden technologie al te duur worden zen zetten die op sell:

The current stock rally is notable for its speed and its strength, and not much else https://t.co/Kq6ejay4TX pic.twitter.com/XPuNvXyL82 — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2019

Nog eentje:

In the great market rebound of 2019, not all rallies are created equal https://t.co/05hpSC3eMc pic.twitter.com/iYcvAYa2De — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2019

Er is weer veel Tesla nieuws, of waarvan iedereen vindt dat het Tesla nieuws is:

Idee?

Bring this chart to your local @Starbucks: US coffee futures (front contract) lowest since 2005 - pic.twitter.com/n64IG7IrQg — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) April 12, 2019

Torenhoge waarderingen voor verlieslatende bedrijven: Party like it's 1999?

Cartoon of the Day: Unicorns Worth Buying? https://t.co/ghHOA1XrOZ — Hedgeye (@Hedgeye) April 12, 2019

