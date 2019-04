TA: Financials laten kopje nog hangen

De Nederlandse beurs weet de uptrend vast te houden, ondanks de recente adempauze. Al een dag of zes maakt de beurs pas op de plaats.

Van een dramatische verzwakking is echter zeker geen sprake. Belangrijk onderdeel in de opwaartse tendens, is de serie met hogere koersbodems. De laatste ligt rond 538,20 punten, die voorlaatste op 529,73.

Positief is dat de AEX de horizontale barrière rond 558 punten heeft kunnen breken. Indien deze weet stand te houden als nieuwe steun, is het niet uitgesloten dat de huidige correctie binnenkort wordt beëindigd en dat de aanval op de top van 27 juli 2018 rond 576,90 punten wordt ingezet.



Overigens is het beeld bij de individuele fondsen verdeeld. Er is een aantal fondsen dat er technisch bijzonder sterk bijligt.

Maar een belangrijke categorie, de financials, laat nog steeds het kopje hangen. In deze column bekijk ik ING, Aegon en ABN Amro.

Uiteraard eerst de AEX

Op de lange termijn weet de AEX-index boven de 200-dagenlijn (glooiende rode lijn) stand te houden, die bovendien steeds duidelijke opwaarts draait.

Bovendien zijn diverse weerstanden gebroken, eerst die rond 534 punten en daarna rond 559, waarmee technische verbeteringen optreden.

De eerste horde ligt nu rond 576,90 punten.









ING komt tot leven

Ik heb hier al eerder gemeld: ING heeft een belofte in zich. Ten eerste is de dalende trend gebroken, maar veel belangrijker is dat er rond 10,32 euro een eerste hogere bodem is gevormd.

Zolang er nog geen hogere toppen en bodems worden gevormd, adviseren we echter voorzichtig te blijven. We verwachten thans een consolidatie.

Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand van 11,78 euro (gevormd op 21 september 2018) wordt gebroken. De echte steun ligt rond 9,09 euro (de bodem van 28 december 2018).

Na een uitbraak boven de weerstand van 11,78 euro wordt 13,28 het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van ING laat een neerwaarts verloop zien, maar begint wel te stabiliseren. Dit geeft een verbetering in de technische conditie weer.

Ook de B.O.B.-indicator (de blauwe lijn, die de relatieve prestaties weergeeft) duidt erop dat de dalende trend wat lijkt te draaien. Dit geeft aan dat ING iets minder achter blijft bij de rest van de markt. En het duidt erop dat een eventueel verder herstel bij ING dit kwartaal niet meer uitgesloten is.

Samenvatting ING:

Dalende trend gebroken

Eerste hogere bodem rond 10,32 euro

De 200-dagenlijn van ING gaat stabiliseren

Relatieve sterkte is iets minder negatief





Aegon blijft achter

Aegon keert terug naar de voormalige bodem van medio 2018 rond 5 euro. Deze oude steun fungeert als een nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Er ligt steun op 3,27 euro (de bodem van 30 september 2016).

Een lagere top bevindt zich rond 4,79 euro (de top van 1 maart). Na een uitbraak boven deze weerstand van 4,79 euro wordt 6,13 het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn van Aegon laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De zwakke B.O.B.-indicator, die de relatieve prestaties meet, suggereert dat Aegon achter blijft bij de rest van de markt. Conclusie: Aegon is nog niet uit de problemen

Samenvatting Aegon:

Dalende trend intact

Weer lagere top rond 4,79 euro

De 200-dagenlijn van Aegon daalt nog

Relatieve sterkte blijft negatief

Dalende trend ABN Amro intact

ABN Amro laat nog steeds een dalende trend zien. De verkoopdruk is wel beperkt, omdat de toppen en bodems in elkaar beginnen over te lopen.

We blijven echter negatief. De eerste steun ligt rond 17,72 euro (de bodem van 30 september 2016). Alleen indien ABN Amro er in slaagt boven de weerstand van 24,46 euro (de top van 10 augustus 2018) te breken, klaart het beeld op.

Alle indicatoren staan nog op rood. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van ABN Amro laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (de blauwe lijn) geeft aan dat ABN Amro eveneens achter blijft bij de rest van de markt.



Samenvatting ABN Amro: