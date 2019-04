Slot: Financials aan kop

Morgen trappen de Amerikaanse grootbanken JPMorgan Chase en Wells Fargo het kwartaalcijferseizoen af. Beleggers lijken al een klein voorschot te nemen, want de financials gaan aan kop vandaag.

De AEX doet het met verlies van 0,02 punt een stuk rustiger aan. De Duitsers presteren met een plus van 0,2% al een tikje beter, maar baas boven baas zijn de Fransen (+0,6%). De goede cijfers van 's werelds grootste luxegroep LVMH (+4,4%) stuwen de CAC.

De agenda was grotendeels leeg. De wekelijkse werkloosheidsaanvragen daalden afgelopen maand met 8.000 naar 196.000 en de Duitse inflatie (+0,4% MoM) was precies in de prik. Geen berichten voor de markten om fors op te bewegen.

Financials herstellen

Misschien dat het de licht oplopende rentes zijn, maar zowel de verzekeraars als banken liggen er goed bij vandaag. Het is lastig om een aanwijsbare reden te vinden. Het enige wat duidelijk is dat beide sectoren de stijging van de AEX dit jaar niet kunnen bijhouden.



Verrassende outperformer is ING, dat ondanks alle schandalen meer dan 20% in waarde stijgt. Aan de andere kant was beursjaar 2018 een drama. Toen halveerde het aandeel. Kortom, er is voor de aandeelhouders van de Nederlandse grootbank nog een lange weg te gaan.

Storm in glas water

Het Financieel Dagblad meldde dat ASML (-0,8%) slachtoffer is geworden van bedrijfsspionage. Hooggeplaatste R&D-medewerkers zouden informatie hebben doorgespeeld aan XTAL, dat weer een connectie heeft met het Chinese ministerie van Wetenschappen.

Het gaat gaat weliswaar om miljoenen euro's, maar toch daalt de koers van de chipgigant nauwelijks. De reden hiervoor is dat het oud nieuws is. Op 12 februari 2015 meldde de Volkskrant er al iets over. Collega Arend Jan legt het u hier uit.

De IEX Beleggersdesk kwam ook met een korte update langs.

Rentes

De rentes van de sterke eurolanden lopen licht op, terwijl die van Italië en Spanje wat dalen. Het blijft verbazingwekkend dat partijen bereid zijn hun geld tien jaar uit te lenen aan de Italiaanse overheid tegen 2,5%. De ECB onder leiding van Mario Draghi helpt ook een handje.

Brede markt

De AEX blijft stabiel en blijft achter ten opzichte van de overige Europese indices.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 9,3% omlaag en noteert 11,2 punten.

De Amerikaanse indices blijven allemaal dicht bij huis. Verder dan een minnetje van 0,2% voor de Nasdaq gaat het niet.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,126 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,0%) gaat fors omlaag.

Olie: WTI (-1,3%) en Brent (-0,6%) koelen wat af. Dit jaar is het zwarte goud met zo'n 40% gestegen

Bitcoin (-4,3%) krijgt een pak rammel.

Het Damrak

Unibail Rodamco (+1,8%) staat gecorrigeerd voor het dividend op het hoogste punt van dit jaar.

AEX-nieuweling IMCD (+1,3%) zet een nieuwe all time high op het bord.

Ahold (-1,6%) geeft voor een defensief aandeel behoorlijk wat terrein prijs. De sector ligt er overigens wel goed bij vandaag. Daar kan het niet aan liggen.

Arcadis (+2,8%) ligt er het gehele jaar al goed bij. Een plus van 47% year to date is helemaal niet gek. Dit gaat u op een spaarrekening niet halen.

Takeaway.com (+2,0%) is onverwoestbaar. Wederom een nieuwe hoogste stand ooit. Nog nooit heb ik er met een put optie zo erg naast gezeten.

Beleggers hebben vertrouwen in de kwartaalcijfers van Fagron (+5,7%). Morgenochtend publiceert het bedrijf haar trading update.

KBC vind het €11,50 bod van PAI Partners op Wessanen veel te laag. ING denkt hier heel anders over. In het liveblog zijn we hier dieper op ingegaan.

De knaller van de dag is te vinden bij de lokale fondsen. Probiodrug stijgt vandaag maar liefst 46,1%. Ook gisteren ging het hard omhoog. Vergeet niet dat het biotechbedrijf dinsdag sloot op €2,40. Twee dagen later staat de koers 113% hoger.

Neways sluit 2,9% hoger na meevallende kwartaalcijfers. Hier leest u er meer over.

Weinig handel in het aandeel Ajax (+0,0%). Er gingen slechts 1408 aandelen over de toonbank. De Amsterdammers deden het gisteren toch niet zo slecht met een 1-1 gelijkspel tegen de Italiaanse grootmacht Italië.

Adviezen

Akzo Nobel: naar €89 van €88 en kopen - Barclays

Akzo Nobel: naar hold van buy - Baader Helvea

DSM: naar houden van kopen - Baader Helvea

Euronext: naar €61,50 van €60 en kopen - Keefe Bruyette & Woods

Royal Dutch Shell B: naar €31,45 van €32,50 en houden - HSBC

De dag van morgen