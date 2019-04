IEX Liveblog: Wessanen, Olies en Unies

Update 16:30 uur: :-)))

Humor om te lachen. Deze twee wil ik u niet onthouden.

Ik zag de tegenlicht over de rijdende robot. De interviewer vraagt de directeur autonoom rijden van Mercedes of autonoom rijden een toekomst heeft. — Tadek Solarz (@TadekSolarz) April 11, 2019

Deze is helemaal raak:

Heeft nu echt niemand door dat dat Chinese bedrijf XTAL, dat al die kennis van #ASML jatte, gewoon "Ik stal" heet? — rikusspithorst (@rikusspithorst) April 11, 2019

Update 16:20 uur: Analistengevecht Wessanen

Analisten staan erom bekend dat ze het met elkaar oneens zijn. Bij Wessanen is het niet anders. KBC is van mening dat het bod van €11,50 te laag is en geen waarde doet aan het langetermijnpotentieel van de onderneming. De Belgische grootbank handhaaft zijn koopadvies en koersdoel €13. Dit impliceert een upside van 12% ten opzichte van de huidige koers.

Bij ING denken ze er helemaal anders over. Volgens Analist Marc Zwartsenburg is de kans op een andere bieder bijzonder klein. Volgens hem zou PAI nog kunnen afhaken, al is dit onaantrekkelijk gezien de boete van €17,6 miljoen die het anders moet betalen. (Bron ABM Finance).

ING hanteert een opmerkelijk laag koersdoel van €6,40. Hiermee zeggen ze in feite dat PAI Gekke Henkie is, omdat zij bereid zijn €11,50 per aandeel te betalen. Als argument wordt de bedroevende autonome omzetkrimp van 4,7% genoemd.

Kijkend naar de onderstaande grafiek, valt het wel te begrijpen dat PAI weinig aanleiding ziet om het bod te verhogen. Daar waar de omzet van de eigen merken van Wessanen in Q2 2016 nog met 10,3% groeiden jaar op jaar, staat er nu een krimp van 3,2% op het bord.



Dat terwijl de vraag naar biologische voeding in de lift zit. Het is daarom niet zo gek dat ING concludeert dat Wessanen structureel last heeft van hevige concurrentie. Alles overzien: Zo gierig is Pai toch ook niet door 23 keer de verwachte winst te betalen?

Ter vergelijking: Unilever noteert 20,5 keer de getaxeerde winst voor dit jaar. In tegenstelling tot Wessanen weet dit bedrijf de verwachtingen wel continu waar te maken. Daar komt bij dat de groeivooruitzichten voor beide ondernemingen redelijk overeenkomen.

Kortom, het ligt niet voor de hand dat andere partijen in de rij staan een hoger bod uit te brengen. Heeft ING toch een klein beetje gelijk, al blijft het koersdoel van €6,40 merkwaardig (Niels Koerts).

Update 16:15 uur: Climate Action 100 vs Shell en Unilever

Climat Action 100, ik had er nog nooit van gehoord. Dat is een waslijst aan investeerders die samen $32 biljoen beheren - dat is vijf keer BlackRock - en... dingen voor elkaar krijgen.

This climate group has become the biggest, richest, and possibly the most benevolent bully the corporate world has ever seen https://t.co/e1X8dIZoeo — Businessweek (@BW) April 11, 2019

Businessweek geeft voorbeelden hiervan:

In December, citing work with the little-known group, Shell announced near-term climate targets. A common theme was splattered across the headlines around the announcement: Shell had caved.



Two months later, BP Plc said it had agreed to a shareholder resolution filed by Climate Action 100+ members and would release specific details about how its investments aligned with the Paris climate accord.

Less than a month after that, Glencore Plc, a notoriously hard-nosed miner and trading house that’s one of the world’s largest suppliers of coal, said it would cap output of the fossil fuel because of global warming. It had also been paid a visit by Climate Action 100+.

Dit zijn de voornaamste bedrijven waar Action 100 actie bedingt. Dat u het weet. Unilever staat er ook bij. Net als Warren Buffett's Berkshire Hathaway.

Update 15:50: NL vs Apple en Google

Het gaat om de vaste, standaard geïnstalleerde apps. Apple en Google willen niet reageren.

Dutch regulators are looking into whether Apple favors its own apps over rival services, a probe that could be widened to include Google https://t.co/2y0F87ZrnP — Bloomberg (@business) April 11, 2019

Update 13:45 uur: TKH en Altice

TKH meldt geen bedrag en het is ook midden op de dag - net als Wessanen gisteren, dat dit geen gewoonte moge worden - en Altice komt de dag ná met voetbalnieuws.

Er is weinig tot geen koersreactie te zien bij beide aandelen. Wel is er bij Alitice een omzetpiekje.

Update 13:00 uur: ING en consumptie

Corné heeft een punt, maar Marieke ook:

De economische groei is wel degelijk merkbaar (koppenmakers..), maar beperkt. We vergelijken in deze studie BBP groei met consumptie per huishouden en laten zien dat die laatste duidelijk achterblijft bij de eerste. — Marieke Blom (@Mariekeconomie) April 11, 2019

Het gaat om dit meer dan interessante ING-rapport.

De economie was groter, maar een gemiddeld huishouden consumeerde in 2017 minder goederen en diensten dan in 2008. Er waren namelijk meer huishoudens, en zij legden meer opzij voor financiële buffers en extra zorg. Analyse #ING Economisch Bureau: https://t.co/OFP8X94nQk pic.twitter.com/OS5qclmaBQ — ING Economie (@INGnl_Economie) April 11, 2019

Voor wie te lui is om ook maar op de link te klikken, hier maar meteen de conclusie. Iedereen heeft hier vast en zeker een mening over en daarom bemoei ik mij er maar niet mee.