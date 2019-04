IEX Liveblog: TKH en Altice

TKH meldt geen bedrag en het is ook midden op de dag - net als Wessanen gisteren, dat dit geen gewoonte moge worden - en Altice komt de dag ná met voetbalnieuws.

Er is weinig tot geen koersreactie te zien bij beide aandelen. Wel is er bij Alitice een omzetpiekje.

Corné heeft een punt, maar Marieke ook:

De economische groei is wel degelijk merkbaar (koppenmakers..), maar beperkt. We vergelijken in deze studie BBP groei met consumptie per huishouden en laten zien dat die laatste duidelijk achterblijft bij de eerste.