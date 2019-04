Dat China op termijn vast en zeker zelf ook chipmachines gaat maken, leek me al een risico voor ASML. Daar komt er helaas nog een bij... ASML zegt snel met een officiële reactie te komen.

???? BREAKING: Chinese spionnen stelen kostbare bedrijfsgeheimen van ASML https://t.co/CKoS2wXRsf pic.twitter.com/2r2ugNRSxj — FD Nieuws (@FD_Nieuws) April 11, 2019

Chinese werknemers van ASML zouden voor honderden miljoenen euro's aan bedrijfsinformatie aan het thuisfront hebben verklapt. Of is het oud nieuws...? Nog niet gelezen. Zeg maar of er straks koersimpact is.

Opmerkelijk dat het bijna vier (4) maanden duurt voor dat dit nieuws bij een landelijke krant binnensijpelt https://t.co/P5ATyKhIkA https://t.co/nHNByylisa — Anton Cadwalader (@springbok60) April 11, 2019

Gisteravond was er nog een nieuwtje. En het pond deed... niks. Vandaar dat ik ook bijna nooit over Brexit schrijf. Alles went, zelfs dit gehannes en de Britten kunnen een half jaar langer stunten. Oh ja, Brexit raakt de AEX-omzet en winsten amper.

EU leaders agree Brexit delay until October: diplomats https://t.co/ivQYidozAl pic.twitter.com/BhnPJVVlBl — Reuters Top News (@Reuters) April 11, 2019

Verder is er weinig te doen:

- Asian stocks trade mixed

- Pound steady

- USD falls

- Gold little changed https://t.co/SAk0JKwaIp — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2019

Dan de koersen, het kruipt allemaal weer, maar de trend is wel opwaarts. De beurzen lijken naar het Q1-cijferseizoen uit te kijken. Shanghai krijgt wel een tik. Ze zijn daar vast van ASMl geschrokken, maar niet heus. Serieus, ik snap niet dat waar we ons in dit land ook druk over maken, niet de Chinese (economische) uitdaging.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren: Curetis heeft cijfers voor de geïnteresseerden. En Shell laat de Tweede Kamer weten dat ze volgens de wet haar eigenaren, ofwel de aandeelhouders en niet de volksvertegenwoordiging verantwoording schuldig is?

Analistenadvies luidt:

AkzoNobel:naar €89 van €88 - Barclays

Euronext: naar €61,50 van €60 - KBW

De AFM meldt deze shorts. Zowel bij AMG als Wereldhave lopen ze op.

De agenda dan, er zijn vast vragen op de Wessanen-jaarvergadering. De Chinese en Duitse inflatiecijfers zijn in de prik.

03:30 China inflatie PPI mrt 0,4% (0,4% verwacht)

03:30 China inflatie CPI mrt 2,3% (2,3%)

08:00 Duitsland inflatie CPI mrt 0,4% (0,4%)

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt 0,8%

14:00 Wessanen AvA

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

Geen alledaagse index, maar het staat er wel.

Nasdaq 100 Total Return Index closed at a new all-time high today, up 29% from its Christmas Eve low.



-23% correction last year occurred over 80 trading days, +29% rally to new highs took just 73 trading days. pic.twitter.com/RM0Bsjo2NI — Charlie Bilello (@charliebilello) April 10, 2019

Verder geen nieuws in de Fed rentebesluitnotulen van gisteravond:

Fed officials can't agree how big U.S. bank reserves should be https://t.co/INH3ViHQtQ — Bloomberg Markets (@markets) April 11, 2019

Nog maar een keer:

In what would be the biggest technology IPOs of all time, Uber plans to sell around $10 billion worth of stock in IPO https://t.co/1FLt3ccaMa via @ReutersTV pic.twitter.com/ui2UOoaSMp — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2019

Cool, het Westland kan er ook wat van met innovatie. Nu nog naar de beurs:

The farmer and the robot: Farms of the future could rely on robots, freeing up farmers to make them more productive. Via @ReutersTV pic.twitter.com/30hEDzKdTi — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2019

Nou ja:

UK house price gauge improves for first time in 8 months - RICS https://t.co/pInDxh2caD pic.twitter.com/l3pLttz4vY — Reuters Business (@ReutersBiz) April 11, 2019

Alweer geen Huawei :-)

Amazon, Microsoft chosen to compete for Pentagon cloud computing contract https://t.co/omhT8LwIgE pic.twitter.com/u6dhgIrUcZ — Reuters Top News (@Reuters) April 11, 2019

Jeuj, zeven rondes. Zeven. En best een beetje boel mensen daar.

Indians begin voting in the first phase of a mammoth general election with Prime Minister Narendra Modi gunning for a second term https://t.co/mCEw5y8VOm by @DevjyotGhoshal @KrishnaDas56



For the latest on #IndiaElections2019, follow our live blog: https://t.co/9nPnp4V9jQ pic.twitter.com/jENydVttnm — Reuters India (@ReutersIndia) April 11, 2019

Huh?!

Last year, the gap between accounting earnings and announced earnings was $200 billion, or about 17%. That's the largest gap since 2010. https://t.co/phIlF5XTo9 — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) April 10, 2019

En ja, hoor:

Dan de uitsmijter nog. Er zijn altijd aandelen die...

Some stocks in China are moving on that black hole pic (really).https://t.co/vMouy56CbG pic.twitter.com/TNVM2OJmOj — Tracy Alloway (@tracyalloway) April 11, 2019

Dan nog deze, misschien blog ik er nog wel even over. Werkelijk een briljant verhaal van de onvolprezen Morgan Housel. Het is een enorme longread en het begin is wat langdradig - bewaar het anders voor dit weekend - maar dit is echt verplicht lezen voor wie handelen, beleggen, risico, eigen geld én zichzelf serieus neemt.

New long-form piece:



You Have to Live It To Believe It



How people's personal experiences influence how they think about risk and reward. https://t.co/3ZwIYsUXLz — Morgan Housel (@morganhousel) April 9, 2019

