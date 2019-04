Slot: Overnamedeal en vastgoed

De AEX heeft een prima dag achter de rug met een winst van 0,4%. Ook de DAX (+0,5%) en CAC (+0,4%) zetten mooie plussen op het bord.

Het zijn de vastgoedfondsen die met dank aan de ECB de klok slaan. Dalende rentes is natuurlijk goed nieuws voor Unibail Rodamco (+3,6%), Eurocommericial Properties (+1,0%), Vastned (+3,6%) en Wereldhave (+3,3%).

Wereldhave kreeg nog een extra boost van ABN Amro. De Nederlandse grootbank geeft een koopadvies met koersdoel €35. De analisten vinden dat het bedrijf beter gepositioneerd is dan een jaar geleden. Laten we het hopen, want de lange termijn prestaties van het vastgoedfonds zijn ronduit bedroevend.



Akkoord Wessanen

Meestal wordt een overnamedeal nabeurs bekendgemaakt, maar bij Wessanen denken ze er anders over. Het management van het biologische voedingsmerk steunt volledig het bod van €11,50 door PAI Partners.

Dit betekent dat er geen stuiver bij is gekomen voor beleggers. In eerste instantie vrij opmerkelijk, omdat het management in een eerder persbericht niet heel blij was met het bod. De beroerde eerstekwartaalcijfers, die vandaag ook gelijk werden gepubliceerd, spelen waarschijnlijk een rol.



Een krimp van de eigen merken van 3,2% is natuurlijk niet iets om vrolijk van te worden. Toch is PAI Partners bereid zo'n 22 keer de winst voor Wessanen te betalen. Misschien is dit zo gek nog niet, al valt het te begrijpen dat beleggers meer willen. Afgelopen jaar was het natuurlijk één groot drama met dit aandeel.



Brede markt

De AEX stijgt 0,4% en presteert net iets beter dan de overige Europese indices. Vooral Zuid-Europa heeft het niet vandaag.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 5,3% omlaag en noteert 12,5 punten.

De Amerikaanse indices laten een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (-0,1%) geeft wat terrein prijs, terwijl de S&P500 (+0,2%) en Nasdaq (+0,5%) keurige plussen op het bord zetten.

De euro blijft stabiel en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,3%) stijgen in lijn met de aandelenmarkt. Dat zien we ook niet iedere dag.

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,9%) gaan voor zo'n beetje de honderdste dag op rij omhoog.

Bitcoin (+0,9%) weet de winst van vanochtend vast te houden.

Het Damrak

Geen nieuwe stimuleringsmaatregelen van de ECB ten gunste van Europese banken. ABN Amro (-1,3%) en ING (-0,6%) zakken daarom wat weg.

KPN (+2,6%) sluit op de hoogste koers sinds januari 2018. Blijkbaar is de aandeelhoudersvergadering goed bevallen. De telecommer belooft te kijken naar mogelijke alternatieven voor het opheffen van internetprovider XS4All.

Bank of America start met een koopadvies voor ASR (+0,3%).

Unilever (+0,2%) blijft goed liggen, ondanks het aandeel op de verkooplijst van Barclays wordt gezet.

AMG (-2,9%) levert een groot deel van de winst van gisteren weer in. Het is simpelweg niet het jaar van de metaalspecialist.

Takeaway.com (+0,8%) groeit als kool. Het aantal bestellingen steeg in het eerste kwartaal met 51% t.o.v een jaar geleden. Niet voor niets betalen beleggers 90 keer de winst voor 2020.

Kendrion gaat vandaag €0,87 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt het aandeel 0,9%. Beduidend beter dan die -4,6% die de IEX-One weergeeft.

Kiadis (+2,1%) heeft de smaak helemaal te pakken.

Probiodrug knalt 45,4% omhoog naar €3,49 op het nieuws dat het biotechbedrijf €8,2 miljoen ophaalt tegen een koers van €2. Claus Christiansen, oprichter en voorzitter van Nordic Bioscience, is de gelukkige koper. Binnen één dag 75% rendement in de tas. Ok, het is vrijwel onmogelijk om van die stukken af te komen. Helemaal tegen deze koers.

Beleggers zijn voorzichtig positief over de kansen van Ajax (+0,6%) tegen Juventus.

