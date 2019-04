De ECB laat de rente op 0,0%, heeft geen nieuws, maar wellicht zorgt de president zelf in zijn persconferentie voor reuring. Onder het filmpje post ik dat dan.

Het venijn zit weer eens in de staart. Terwijl Wessanen bekend maakt het bod van PAI te accepteren - en bedankt op dit tijdstip - zegt Draghi nog even dit. Euro en rentes zakken hierop en euro-aandelen trekken wat aan.

Draghi: Markets have fully understood our reaction function — European Central Bank (@ecb) April 10, 2019

Vervolgens zeg hij dit:

Draghi: We remain fully committed to return inflation to 2% without any undue delay — European Central Bank (@ecb) April 10, 2019

En dan dit :-) Inderdaad, zijn aflopende mandaat zal als by all means necessary de geschiedenis in gaan, want hij houdt ale opties open.

Draghi: Our inflation aim does not imply a ceiling at 2% — European Central Bank (@ecb) April 10, 2019

Gaat u maar rustig slapen, de ECB waakt? Euro en Bund dalen hier iets op.

Draghi: However, an ample degree of monetary accommodation remains necessary to safeguard favourable financing conditions and support the economic expansion, and to ensure that inflation remains on a sustained path towards levels below, but close to, 2% over the medium term — European Central Bank (@ecb) April 10, 2019

Die accomodation ziet er zo uit:

Draghi: Significant monetary policy stimulus is being provided by our forward guidance on the key ECB interest rates, reinforced by the reinvestments of the sizeable stock of acquired assets and the new series of TLTROs — European Central Bank (@ecb) April 10, 2019

Met de werkgelegenheid en lonen is volgens Draghi niks mis, maar:

Draghi: Significant monetary policy stimulus is being provided by our forward guidance on the key ECB interest rates, reinforced by the reinvestments of the sizeable stock of acquired assets and the new series of TLTROs — European Central Bank (@ecb) April 10, 2019

En zijn gebruikelijke oproep weer:

Draghi: All countries should reinforce their efforts to achieve a more growth-friendly composition of public finances — European Central Bank (@ecb) April 10, 2019

Inderdaad, leuk samengevat :-)