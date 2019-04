Update 11:40 uur: Takeaway

Eerst de felicitaties. Takeaway zet een all time high neer op de omzetcijfers vandaag. Wat een rit sinds de beursgang begin oktober 2016. Zelfs herbelegd is de AEX nergens te zien.

Nu terzake.

Winstgevend is in deze fase niet van belang. Groeien, groeien, groeien. Marktwaarde creëren door een imperium op te bouwen.

CEO, oprichter en grootaandeelhouder Jitse Groen van Takeaway zou het zelf gezegd kunnen hebben, denk ik, maar het is eentje van ons die het roept. Kijk mee, leuke en goede discussie onder het nieuwsbericht met de omzetcijfers Q1 vandaag. Niet iedereen is het daar met bovenstaande quote eens, trouwens.

Waar blijft de winst, is de grote vraag vooral. Volgend jaar? Dit vis ik uit Reuters. Analistenverwachtingen, zoals u begrijpt.

Tegelijkertijd verwachten diezelfde analisten dat de grootste omzetgroei er wel vanaf is:

Let wel, netto winst is bij Takeaway de clichématige keuze. Als bij wijze van het bedrijf vandaag beslist alle marketing uitgaven te stoppen, maakt het winst en kan het zelfs dividend betalen. Of het dat dan over vijf jaar nog kan, is vers twee. Takeway zelf denkt van niet en zet daarom nog steeds in op groei, groei, groei.

Nederland is de thuisbasis, maar het bedrijf heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat het om Duitsland gaat. Dat is de belangrijkste markt in Europa en daar is ze nu inderdaad de grootste met de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero. Wel jammer dat Pizza.de is gesneuveld. leuke naam :-)

Om een lang verhaal kort te maken: de kans bij Takeaway is dat ze dé grootmacht en misschien wel monopolist is in Europa, de dreiging is op korte termijn grote concurrent Uber - dat heeft al aangegeven op Europese tour te gaan - en misschien wel een nieuwe, nu nog onbekende of nog niet uitgevonden uitdager.

Het is maar net of u A of B denkt en in het geval van A moet u bepalen wat u voor dit aandeel wil betalen. Momenteel is dat de hoofdprijs. Zoals altijd bij groeiaandelen kan dat uiteindelijk duurkoop of goedkoop blijken. In ieder geval heeft Takeaway nog niet teleurgesteld en toont ze zich tot dusverre winnaar.

Update 10:35: Wereldhave

Buy en €35, toe maar. Meer heb ik nog niet, ik zoek al:

ABNAMRO heeft een rapport met een koopadvies voor Wereldhave. Koersdoel 35 euro. De grote vraag is wie de nieuwe CEO wordt. — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 10, 2019

Update 10:30: Overheidsuitgaven en huizenprijzen

De overheid zou ook eens een keer écht de lasten en belastingen kunnen verlagen, Rabobank. Het is maar een idee. Aardig en kort rapportje om even snel doorheen te lopen.

The Netherlands: Government debt down almost five percentage points. #RaboResearch https://t.co/YhvUauPp1W — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) April 5, 2019

Deze past er wel bij, die enorme stijgingen kunnen niet blijven duren, natuurlijk.

Het optimisme over de woningmarktvooruitzichten is geluwd. Lees in de nieuwe Woningmarktmonitor over onze verwachtingen: https://t.co/Iztfuwm4FE pic.twitter.com/Wb7UzthLXB — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 10, 2019

Update 10:15: Huawei

If the lights go out in te West, the East will still shine.

Kort en hij zegt niet zo veel, maar ik geef het u toch maar even de Huawei CEO mee.

In an exclusive interview @BBCKarishma speaks to Ren Zhengfei, the founder of Huawei. She found him to be 'reclusive but confident'. For more: https://t.co/8nwOUzJXdB

[Tap to expand] pic.twitter.com/JpfWGoRZCR — BBC Business (@BBCBusiness) February 18, 2019

Update 10:00: Bankenfusiefantasie

Mijn ZZP'ende vrouw is enthousiast gebruiken van ING Tikkie. Ze stuurt haar klanten een betaalverzoek en tik(kie), het staat meteen op haar rekening. Fijn voor haar, maar ook voor ING? Levert niks op. Zoals in zoveel sectoren, zet ICT ook in de financiële en bankenwereld overal omzet en vooral marges onder druk.

Waar moet omzetgroei vandaan komen in de (nabije) toekomst en hoe verdien je daar nog wat aan? Het is een probleem waar veel en misschien wel alle banken mee worstelen. En dus... Deutsche Bank-Commerzbank, Italië... Er waait een spook door Europa, een spook van misschien weer een rondje bankenfusies.

Ah, vandaar die stijging van ABN Amro gisteren? Analist Benoit Pétrarque van Kepler Cheuvreux prikkelt de fantasie. DFT heeft het verhaal:

Zo ziet het bierviltje van Benoit er uit. De Volksbank is het moederbedrijf van SNS, ASN, Regiobank en BLG Wonen.

Misschien is deze of een andere fusie een (goed) idee, hoewel de cultuurverschillen mij uitdagend lijken bij ABN Amro-de Volksbank. Misschien broeit er inderdaad iets in Den Haag. Wie had tenslotte niet verwacht dat er intussen weer eens een smak ABN Amro aandelen naar het Damrak zouden komen?

U ziet aan het sommetje van Benoit ook dat hij puur en alleen uitgaat van kostenbesparingen die voor boter bij de vis moeten zorgen. Niks nieuwe business of markten. U kunt ook stellen dat de overheid het momentum heeft gemist om de Volksbank en nog meer ABN Amro naar de beurs te brengen. Te greedy misschien :-)

Zeg nooit nooit, maar de gouden banken jaren van voor de kredietcrisis komen niet snel terug. U beurt wel dikke, vette dividenden (ABN Amro 7% en ING 6%) en de waarderingen zijn meer dan schappelijk. Daar staat risico tegenover en weinig groeikansen. Er is nu wel fusiefantasie.