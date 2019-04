Fondsenrondje: Op naar het rentebesluit

De AEX (+0,4%) maakt op een rustige beursdag het verlies van gisteren alweer goed. De Duitsers en Fransen gaan met hetzelfde tempo omhoog.

Het event van de dag is natuurlijk het ECB-rentebesluit. Om 13.45 uur zal naar alle waarschijnlijkheid bekend worden gemaakt dat de rente gehandhaafd blijft op 0%. Bedrijven die geld willen uitlenen aan de Europese Centrale Bank moeten hierover zelfs een vergoeding van 0,4% betalen.

Niet onlogisch dat beursgenoteerde ondernemingen er maar voor kiezen dit geld terug te geven aan de aandeelhouders. Om 14.30 uur volgt de toelichting van ECB-voorzitter Mario Draghi. Dikke kans dat de markten gaan bewegen op hetgeen hij gaat zeggen over de Europese economie. Daarnaast ben ik benieuwd of hij nieuwe stimuleringsmaatregelen overweegt.

Unibail Rodamco

Unibail Rodamco (+1,6%) doet het goed op het nieuws dat het vastgoedfonds de Majunga Toren in Parijs verkoopt, voor een nettobedrag van €850 miljoen. Dit betekent een opbrengst die 7,2% hoger ligt dan de boekwaarde.

Dit terwijl Unibail Rodamco bijna 35% onder haar boekwaarde noteert. Toch is er een addertje onder het gras. Het fonds verkoopt namelijk een kantoorpand in de stad en dit zijn assets die zeer in trek zijn bij beleggers. Dat geldt niet voor het winkelvastgoed.

Op het moment dat ook het winkelvastgoed boven de intrinsieke waarde wordt verkocht, is er een duidelijk signaal dat de markt te negatief is geweest over het aandeel. Door de relatief lage waardering oogt het dividend van 7,5% aantrekkelijk.







Ook dit jaar presteren de winkelvastgoedfondsen slechter dan de AEX. Alleen Unibail Rodamco blijft met een winst van 12% enigszins in de buurt.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,4% en daarmee presteren we een tikje beter dan de overige Europese indices.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,5%) lijken niet te kunnen dalen.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,127 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,18%) en Duitse (-0,01%) rente doen niets.

Goud (+0,0%) blijft stabiel.

Bitcoin (+0,6%) houdt het goede sentiment vast.

Damrak

KPN (+1,7%) belooft te kijken naar mogelijke alternatieven voor het opheffen van internetprovider XS4All. Daarnaast begint over ongeveer een uur de algemene aandeelhoudersvergadering.

Ook Ahold (-0,6%) gaat in gesprek met de aandeelhouders.

Unilever (-0,0%) krijgt een fikse downgrade van Barclays. Beleggers blijven er rustig onder.

Voor de rest noteren vrijwel alle AEX-fondsen met een nulletje voor de komma.

Takeaway.com (+1,0%) kwam vanochtend met omzetcijfers langs. Die zijn uitstekend, al is de waardering hier ook naar. Beleggers betalen ruim 90 keer de getaxeerde winst voor 2020. Takeaway: Uitdagende waardering #Takeaway.com https://t.co/sNrJU76ng6 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 10, 2019

AMG (-2,2%) geeft een deel van de winst van gisteren alweer prijs.

Niet schrikken van die min van 4,9% voor Kendrion. Het aandeel gaat vandaag €0,87 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt de koers iets meer dan een procentje.

Adviezen

Royal Dutch Shell: handhaven op kopen en €34,25 - Jefferies

Takeaway.com: handhaven op kopen - ABN Amro

Unilever: naar verkopen van kopen - Barclays

