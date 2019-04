et Q1-cijferseizoen is begonnen. En hoe, wat een cijfers van Takeaway. Groeicijfers dan. Kies maar of u 51% of 27% aanhoudt in verband met de overname van Delivery Hero. Nederland vlakt wel af, maar wordt steeds minder belangrijk in de landenmix.

Wat speelt er verder zoals op deze planeet? Het zijn de bekende onderwerpen en usuals suspects.

- IMF cuts global growth outlook

- EU, China present united trade front to Trump

- Stocks end eight-day rally

- EU set to force U.K. into long Brexit delay

- Aramco sees unprecedented demand for bond deal https://t.co/n0pfpCv5g8 — Bloomberg Markets (@markets) April 10, 2019

Intussen wordt er meer en meer bekend over wat de grootste beursgang van dit jaar moet worden. Uber zoekt een waarde van $90 à $100 miljard. Dat was $120 miljard. De beursgang van concurrent Lyft was iets te uitbundig, vandaar. Bel uw bank of broker, maar meedoen aan de beursgang kan u vergeten, denk ik.

EXCLUSIVE: Uber plans to sell around $10 billion worth of stock in its IPO, according to sources pic.twitter.com/YtEJS9GL0b — Reuters Top News (@Reuters) April 10, 2019

De koersen en futures lijken ook in afwachting van het cijferseizoen of andere triggers. Beetje futloos. Wel opvallend is de VIX. Hoge score voor een bescheiden beursdaling. Levi Strauss scoorde nabeurs Wall Street +5,4% op haar eerste cijferrondje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, veel is het niet. Wel plaatst ProBiodrug 4,2 miljoen aandelen tegen €2 euro per stuk. Ik weet niet of met €2,40 op het slotbord gisteren iedereen daar blij mee is...

07:43 'Uber wil 10 miljard aan aandelen uitgeven'

07:24 Bestellingen Takeaway.com fors omhoog

07:10 Opnieuw EU-top over uitstel van de brexit

06:57 Probiodrug haalt ruim 8 miljoen op

09 apr Levi Strauss schrijft zwarte cijfers

09 apr Ook Wall Street sluit met verlies

09 apr Deutsche Börse lijft risicoanalysebedrijf in

09 apr Tusk: EU moet langer brexituitstel overwegen

09 apr Unibail verkoopt Parijs kantoorpand

Analistenadvies luidt als volgt, Barclays start met volgen (?) Unilever met under weight:

10 Apr - 07:37:57 [RTRS] - EUROPEAN FOOD PRODUCERS: BARCLAYS SAYS UNILEVER AND LINDT ARE ITS LEAST PREFERRED STOCKS

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent een ECB-rentebesluit, die normaal op donderdag is. Maar ja, wat is nog normaal bij de ECB? Eens horen hoe president Mario Draghi tegen de economie aan kijkt en of de bank nieuwe stimuleringsmaatregelen overweegt. Verder zijn er heel veel AVA's!

08:00 Kendrion notering €0,87 ex-dividend

08:00 Takeaway.com trading update

10:30 VK industriële productie feb 0,2% MoM

12:00 KPN AvA

13:00 Ahold AvA

13:45 ECB rentebesluit 0,0%

14:00 Heijmans AvA

14:30 ECB persconferentie

14:30 SBM Offshore AvA

14:30 VS inflatie CPI mrt 0,3% MoM

En dan nog even dit

Vooruitblikje ECB:

In placeholder meeting, ECB hopes to instil confidence https://t.co/ysYxheOACN pic.twitter.com/dvBhqtRgJV — Reuters Business (@ReutersBiz) April 10, 2019

Dit gaat een hele lange juridische staart krijgen? Dat kan een koers verlammen:

Boeing’s legal troubles grows as a new lawsuit accuses it of defrauding shareholders by concealing safety deficiencies in its 737 MAX planes https://t.co/zbLStFa5AZ $BA pic.twitter.com/nVSqebRaUR — Reuters Business (@ReutersBiz) April 10, 2019

En Amazon concurreert weer Google doordat bedrijven rechtstreeks bij haar adverteren:

Google is challenging Amazon in the cloud by partnering with open-source companies instead of competing with them https://t.co/WY8fwZUbId — CNBC (@CNBC) April 10, 2019

Verhip:

For first time in a decade, U.S. companies could report lower profits on higher revenue https://t.co/cvbP7YsJKS pic.twitter.com/BBTdEEpRXD — Reuters Business (@ReutersBiz) April 10, 2019

Wat zegt China?

Europe claims progress in prodding China to open its market https://t.co/UFHPiSDOHl — Bloomberg Markets (@markets) April 10, 2019

Hoeveel kolencentrales zijn er ook alleen al niet in aanbouw?

China's mammoth coal industry is crowding out imports https://t.co/YRI05ITUkF — Bloomberg Markets (@markets) April 10, 2019

Verplicht vastrentend leesvoer:

Saudi Aramco sells $12 billion of bonds in unprecedented debut https://t.co/RzlApfF6yj — Bloomberg Markets (@markets) April 10, 2019

Yield trekken is er nu eenmaal niet bij:

Add SocGen to the list of banks taking a big step back from commodities amid a slump in trading profits. https://t.co/Z2mIV7hcBp — Bloomberg Markets (@markets) April 10, 2019

Heerlijk discussie onderwerp:

#IMF Chief Economist says no free lunch from Modern Monetary Theory: Fiscal policy is a very important part of the tool kit for policy makers. There are limits to how much countries can spend. (#MMT Exhibit via Bernstein) https://t.co/2j9Oi0lii1 pic.twitter.com/52QZUc0SHo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 9, 2019

