Slot: Druildagje met vele extra's

Met een groot woord mag u deze beursdag - herinnert u zich die nog? - een reversal day noemen. De percentages zijn echter allemaal met een nul voor de komma. Zowel de stijging vanochtend als de neergang vanmiddag.

Wel zet die dekselse AEX weer een intradag jaarrecord neer: 564,33 is nu de te kloppen stand. Er is niet echt een eenduidig marktbreed verhaal vandaag. Het IMF verlaagt de groeiverwachting voor de wereldeconomie naar het laagste niveau sinds 2019. Dit is voor niemand een verrassing, toch?

The latest World Economic Outlook #WEO projects slowdown in growth in 2019 for 70% of the world economy. https://t.co/qSVoq5IxJr pic.twitter.com/TDmpp55zR1 — IMF (@IMFNews) April 9, 2019

Het is ook maar een voorspelling. Het kan snel. Duitsland levert een half procent groei in vergelijking met het vorige rapport in. Neem ook dit bedrijf dat op 2 januari dit beursjaar startte met een joekel van een omzetwaarschuwing. Die lijkt al weer vergeten. Op 30 april zijn er Q1-cijfers.

Apple's 10-day rally is its longest in more than eight years https://t.co/AtghRvwfTv pic.twitter.com/mppeXCeV4W — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2019

Verder is er vandaag een Saudische obligatieveiling ietwat overtekend, lieve help:

Aramco breaks record as demand for its bond tops $85 billion https://t.co/ImTkp2vi64 pic.twitter.com/esaQcprDQD — Reuters Business (@ReutersBiz) April 9, 2019

Op het Damrak steelt AMG de show, met werkelijk een joekel van een eigen aandeleninkoopprogramma: zo'n 10% van het uitstaande kapitaal. De koers ging er zelfs op +10% vandaag - wellicht ook shorters die moesten aanrammen - maar levert vanmiddag wel weer een paar procent in.

Onze beleggersdesk is enthousiast, maar was dat ook al voor dit nieuws:

Loop ik nog even het bekende rijtje met u af:

Alle Europese indices leveren in, maar het verlies is behapbaar. De DAX is de uitschieter, maar daalde al harder dan de rest voor dat IMF rapport uit kwam

Met all time highs in zicht doet Wall Street een stapje terug

Opvallend, bij ons doet de volatiliteit amper iets, maar de Amerikaanse VIX Index plust 5%. Leuk voor Flow Traders dat ook weer eens kan plussen

De dollar daalt vandaag per saldo iets

Olie levert wat in, goud stijgt 0,5% en bitcoin blijft ruim boven $5000 liggen

Tot slot zakken de rentes weer wat:

Beursplein 5

Behalve AMG is er weinig te doen op het Damrak. Wel komt - leuk, van harte welkom - FastNed binnenkort naar de Amsterdamse beurs. Details zijn nog niet bekend en ik benieuwd wat voor waardering we hier met z'n allen op gaan plakken. Gepikt van ANP:

Fastned heeft nu 91 snellaadstations. Het bedrijf leed vorig jaar een verlies van 6,3 miljoen euro op een omzet van ruim 1,6 miljoen euro.

Philips herhaalt eens te meer haar langere termijn outlook - u vindt dat moment niet terug in de daggrafiek - en dit zijn de adviezen van vandaag. Wacht even, Fugro ging vanochtend nog heel lekker... Voor dit aandeel is het zeker een reversal day. De andere oliewaarden doen ook niet best.

Randstad: naar overweight van equalweight en naar €53,10 van €49,50 - Morgan Stanley

Fugro: naar buy van hold en naar €13,50 van €14,50 - Kepler Cheuvreux

TKH: naar €54 van €55 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets? Alles loopt een beetje door elkaar vandaag. Het is zeker niet dat defensieve waarden beter liggen dan cyclische, wat normaal is voor een dalingsdag. Ook hier geen grote gemene deler.