Tracker Tips: Duurzame S&P 500 ETF Overig Categorie: Trackers

Een ETF kan duurzaam zijn en toch een breed spectrum aan aandelen herbergen. UBS Asset Management komt binnenkort met een tracker op de duurzame index van S&P Dow Jones Indices (SPDJI), die onlangs is gelanceerd. Dit is een variant op de beroemde S&P 500-index. De benchmark focust zich op Amerikaanse aandelen en het is de eerste geïndexeerde referentie van wereldwijde familie van ESG-indexen in Amerika, EMEA en Azië-Pacific van SPDJI. 5ESG De UBS S&P 500 ESG UCITS ETF, bekend onder de ticker 5ESG, krijgt een notering op vier beurzen: de London Stock Exchange, Borsa Italiana, Xetra en SIX Swiss Exchange. Het fonds heeft een jaarlijkse lopende kostenratio (OCF) van 0,12%. De ETF is ook beschikbaar in USD, evenals in valuta afgedekte aandelenklassen in CHF, EUR en GBP. Deze hebben een lopende kostenractio van 0,22%. Deze ETF biedt beleggers blootstelling aan de S&P 500, waarbij bedrijven die slecht scoren op ESG-criteria of producenten van tabak of controversiële wapens worden uitgesloten. Daarnaast worden bedrijven die een slechte naleving van de Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties vertonen, achterwege gelaten. De index De onderliggende index volgt 329 aandelen en mikt op 75% van de marktkapitalisatie van de moederindex, door het zwakste gedeelte uit te sluiten wat ESG-profielen betreft. Het streeft naar een tracking error van minder dan 100 basispunten ten opzichte van de S&P 500 index. S&P Dow Jones Indices werkt samen met SAM, een eenheid van RobecoSAM, aan de ESG-scoremethodologie voor de nieuwe index en geplande landspecifieke en regionale ESG-indices. De scores worden gebruikt als input om bedrijven te evalueren op de indices. Controversiële wapens De nieuwe index lijkt het antwoord op het verzoek van veel institutionele beleggers om fabrikanten van controversiële wapens uit te sluiten van hun reguliere indices. Volgens Reid Steadman, hoofd van ESG-indices bij SPDJI, is de index breder dan veel andere ESG-indices en ontwikkeld om zich te richten op de kern van een beleggersportefeuille. Voor een gedetailleerd overzicht van de S&P 500 ESG Index kunt u meer lezen via deze link.





