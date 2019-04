Fondsenrondje: AMG en Kiadis knallen

De AEX (+0,2%) blijft redelijk dicht bij huis vandaag. Dit is in lijn met de DAX (-0,0%) en CAC (+0,1%). Toch valt er ondanks een lege agenda voldoende te beleven op het Damrak.

Met name AMG (+8,0%) gaat helemaal door het dak. Het bericht dat de metalenspecialist €100 miljoen aan aandelen wil inkopen, is de trigger achter deze koersstijging. Bij de huidige koers wordt ongeveer 10% van het aantal uitstaande aandelen opgekocht.

Niet alleen stijgt hierdoor de winst per aandeel, maar het is ook een signaal dat het management van AMG vindt dat het aandeel is ondergewaardeerd. Verder staan er nogal wat shortposities uit. Misschien een extra reden waarom het allemaal zo hard gaat op dit moment.

Veel short in #AMG. Mede daarom start Heinz inkoopprogramma van €100 miljoen??https://t.co/S1BZ8c3uaI pic.twitter.com/Vxk3PxisYL — Nico A. Inberg (@NicoInberg) April 9, 2019

Ach, er zijn van die dagen dat het helemaal niet vervelend is dat er zoveel shorts uitstaan. Helemaal voor beleggers die houden van grote uitslagen. Aan de andere kant werd het ook weleens tijd. De laatste tijd lag er aandeel er bar slecht bij.

#AMG doet +9% op aankondiging aandelen buyback van 11,5% marktwaarde en daar heeft wellicht officiële shortpositie van ook 11,5% iets mee te maken #AEX pic.twitter.com/stsSJRHybd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 9, 2019

Uiteraard kwam de Beleggersdesk vanochtend met een update langs.

Fugro

Ook Fugro (+2,7%) kent een uitstekende dag. Beleggers mogen de dames en heren van Kepler Cheuvreux bedanken, want zij zetten het aandeel op de kooplijst. Daarnaast wordt het koersdoel verhoogd naar €13,50 van €11,50.

De koers kon wel een steuntje in de rug gebruiken, want de afgelopen tien jaar lag het aandeel er ronduit beroerd bij. Daar waar de AEX ruim 225% rendeert, halveert de bodemonderzoeker.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,2% en daarmee presteren we in lijn met de overige Europese indices.

Olie: WTI (+0,3%) en Brent (+0,2%) blijven maar oplopen.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,128 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,19%) en Duitse (0,00%) blijven stabiel.

Goud stijgt 0,3%.

Bitcoin (-1,1%) koelt wat af.

Damrak

Randstad (+1,5%) wordt op de kooplijst van Morgan Stanley gezet. Het koersdoel wordt verhoogd naar €53,10 van €49,50. Eerlijk gezegd valt mij deze stijging een beetje tegen.

Misschien wat winstnemers bij Galapagos (-1,4%). Het aandeel heeft natuurlijk een geweldig ritje gemaakt.

ASR (+0,1%) beweegt niet op het nieuws dat de verzekeraar wil stoppen met het uitkeren van bonussen aan zijn topbestuurders. Typisch iets dat heel boeiend is voor de media, maar niet voor beleggers.

De chippers gaan wederom erg goed. ASML (+0,7%), ASMI (+1,5%) en Besi (+1,9%) staan allemaal dik in het groen.

De IEX Beleggersdesk kan deze stijging van Kiadis (+7,0%) wel waarderen. Gistermiddag kwam deze updatelangs. Kiadis: Kwetsbaar maar... kansrijk #KiadisPharma https://t.co/ZFwFb3JhMh — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 8, 2019

Adviezen

Fugro: naar kopen van houden en naar €13,50 van €11,50 - Kepler Cheuvreux

Randstad: naar kopen van houden en naar €53,10 van €49,50 - Morgan Stanley

Bekijk alles op IEXONE: