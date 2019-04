Liveblog: AMG!

Update 10:00 uur: Advies

Met name Fugro gaat hard en van Randstad had ik wat meer verwacht, omdat MS niet de eerste de beste is. Dit zijn tot dusverre vandaag de adviezen.

Randstad: naar overweight van equalweight en naar €53,10 van €49,50 - Morgan Stanley

Fugro: naar buy van hold en naar €13,50 van €14,50 - Kepler Cheuvreux

TKH: naar €54 van €55 - Kepler Cheuvreux

Update 09:30 uur: AMG

U kunt CEO Heinz Schimmelbusch van het Damrak tot Beursplen 5 horen lachen? AMG heeft ongeveer €330 miljoen in kas.

#AMG doet +9% op aankondiging aandelen buyback van 11,5% marktwaarde en daar heeft wellicht officiële shortpositie van ook 11,5% iets mee te maken #AEX pic.twitter.com/stsSJRHybd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 9, 2019

Paul van onze beleggersdesk duidt:

Een dergelijk inkoopprogramma heeft ook een signaalfunctie. Voor de meeste bedrijven die opereren in deze sector geldt dat een gezonde dosis opportunisme een vereiste is om te overleven.

Dat AMG nu aandelen gaat inkopen, geeft daarom aan dat het management de beurswaarde laag vindt in verhouding tot de verwachte toekomstige resultaten.

Opvallend is wel dat AMG alles uit de kast trekt om de koers te ondersteunen. Eind vorig jaar was er zelfs een persbericht dat de totale winst een paar euro hoger uitviel ofzo. En intussen bleven de shorts maar oplopen, waar de prijzen voor lithium en vanadium daalden.

Veel short in #AMG. Mede daarom start Heinz inkoopprogramma van €100 miljoen?? https://t.co/S1BZ8c3uaI pic.twitter.com/Vxk3PxisYL — Nico A. Inberg (@NicoInberg) April 9, 2019

Hoe dan ook, met dit inkoopprogramma ligt er in de komende maanden wellicht een aardige bodem onder het aandeel. Wellicht, want de op de beurs is nooit iets gegarandeerd. Zeg het verder maar: duur of goedkoop (met die dalende verwachtingen)? Ik neem de grafiek lang, om te laten zien hoe cyclisch AMG is.