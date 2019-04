Liveblog: AEX, AMG, dividend en buybacks

Update 11:25 uur: Hop hop hop, de AEX weer in top

Alweer. Een. Nieuwe. Top. Het kan niet iedere dag feest zijn, zei oma vroeger ook. Nou, mooi wel :-)

Prik, 564,10. "In april doet de #AEX wat ze wil", zei oma vroeger al. Tot nu toe zette de index deze maand iedere dag nieuwe jaartop neer. Nog 2% tot top 576,90 van vorig jaar... en 25% tot die uit 2000 #datdanweerwel pic.twitter.com/Epc36zJ6vs — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 9, 2019

Update 11:00 uur: Dividend en/of aandeleninkoop?!

Actueler kan gewoon niet, nu AMG er uitgerekend gisteravond of vandaag een supereigenaandeleninkoopprogramma tegen gooit (zie hieronder). Dat is zelfs nog groter dan de woordwaarde van supereigenaandeleninkoopprogramma. Verbaast mij niet als er daardoor weer discussie komt, maar dit terzijde.

Leve de feiten. De meningen - al dan niet op de beurs - weten we intussen wel over buybacks. Zelf heb ik liever dividend dan aandeleninkoop, het laatste is onregelmatiger en vrijblijvender, maar in beide gevallen komt de cash de aandeelhouder ten goede. Dit is de grafiek van de dag, als u het mij vraagt.

Taking #buybacks into account, ‘payout’ ratios are actually very close to average! pic.twitter.com/qcNJvaC66v — jeroen blokland (@jsblokland) April 8, 2019

Toevallig heb ik ook een grafiekje van het dividendrendement van de (teruggerekende) S&P 500. De index is zelf anno 1957. Die data zijn overigens iedere maand weer allemaal gratis en voor niks en fris ge-update af te halen op de site van professor en Nobelprijs-winnaar Robert Shiller. Klik hier voor het excelbestand.

Het beeld bevestigt het eerste plaatje: de S&P 500 betaalt procentueel steeds minder dividend (absoluut loopt het gestaag op), maar dat wordt zeg maar gecompenseerd door die aandeleninkoop. Tussendoor: Reuters geeft 2,4% dividendrendement maar alles wat ik google komt hierop uit.

Terwijl ik dit tik, vraag ik me af in hoeverre aandeleninkoop mede aan de per saldo (heel erg per saldo zelfs) relatief grote koersstijgingen van de laatste vijftig jaar heeft bijgedragen. Want die aankopen zetten koersen hoger of ondersteunen ze, waar dividend uit de prijsindices loopt. Wie heeft tijd en zin...?

Zit u net als ik ook met open mond naar die spike te kijken?

Ja, in juni 1932 dipte de Dow Jones -89% vanaf de top in 1929. Aandelen noteerden toen onder hun intrinsieke waarde (dat viel ene Benjamin Graham op) en deden bijna 14% dividendrendement. Het was de mooiste bodembel ooit. Alleen was de halve bevolking in 1932 aan het overleven en de rest was uitgekleed.

Niet het moment dat u denkt van: goh, laat ik eens wat aandelen opvissen... En toen was u ook bang dat het nog veel verder zou dalen en ik hoef u al helemaal niet te vertellen hoe de dienstdoende doemprofeten van toen liepen te gillen. Helaas, helaas kregen ze nog voor een deel gelijk ook met WOII en al die ellende.

De beurs ging sindsdien echter haar eigen gang en hoe. Nog een tussendoortje, dat dalende dividendrendement is zelfs een eeuwenoude trend. Lees dit blog maar. In de 17e en 18e eeuw moest u als belegger genoegen nemen met krap 1% koersstijging per jaar, maar beurde u wel zo'n 6% dividend.

Global financial Data has calculated a new World Index that extends from the beginning of stock markets in Amsterdam in 1601 to the present day.https://t.co/5hN6Aw6zil pic.twitter.com/NASANQ2OmW — Global Financial Data (@GlobalFinData) March 7, 2019

Geef ik ook nog het dividendrendement van onze AEX mee. Die blijft wel op peil de laatste dertig jaar (langer heb ik niet), met grote dank aan Olies en Unies natuurlijk.

Update 10:00 uur: Advies

Met name Fugro gaat hard en van Randstad had ik wat meer verwacht, omdat MS niet de eerste de beste is. Dit zijn tot dusverre vandaag de adviezen.

Randstad: naar overweight van equalweight en naar €53,10 van €49,50 - Morgan Stanley

Fugro: naar buy van hold en naar €13,50 van €14,50 - Kepler Cheuvreux

TKH: naar €54 van €55 - Kepler Cheuvreux

Update 09:30 uur: AMG

U kunt CEO Heinz Schimmelbusch van het Damrak tot Beursplen 5 horen lachen? AMG heeft ongeveer €330 miljoen in kas.

#AMG doet +9% op aankondiging aandelen buyback van 11,5% marktwaarde en daar heeft wellicht officiële shortpositie van ook 11,5% iets mee te maken #AEX pic.twitter.com/stsSJRHybd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 9, 2019

Paul van onze beleggersdesk duidt:

Een dergelijk inkoopprogramma heeft ook een signaalfunctie. Voor de meeste bedrijven die opereren in deze sector geldt dat een gezonde dosis opportunisme een vereiste is om te overleven.

Dat AMG nu aandelen gaat inkopen, geeft daarom aan dat het management de beurswaarde laag vindt in verhouding tot de verwachte toekomstige resultaten.

Opvallend is wel dat AMG alles uit de kast trekt om de koers te ondersteunen. Eind vorig jaar was er zelfs een persbericht dat de totale winst een paar euro hoger uitviel ofzo. En intussen bleven de shorts maar oplopen, waar de prijzen voor lithium en vanadium daalden.

Veel short in #AMG. Mede daarom start Heinz inkoopprogramma van €100 miljoen?? https://t.co/S1BZ8c3uaI pic.twitter.com/Vxk3PxisYL — Nico A. Inberg (@NicoInberg) April 9, 2019

Hoe dan ook, met dit inkoopprogramma ligt er in de komende maanden wellicht een aardige bodem onder het aandeel. Wellicht, want de op de beurs is nooit iets gegarandeerd. Zeg het verder maar: duur of goedkoop (met die dalende verwachtingen)? Ik neem de grafiek lang, om te laten zien hoe cyclisch AMG is.