Kom maar op met dat Q1-cijferseizoen, we kunnen wel een beetje reuring gebruiken. Er is alweer weinig richtinggevend nieuws, er zijn geen bedrijfscijfers, maar gelukkig ook geen winstwaarschuwingen.

Geen nieuws? Nou, AMG gaat wel eventjes voor maximaal €100 miljoen eigen aandelen inkopen. Het fonds is nu €875 miljoen waard, ofwel dat is 11,5%. Bij ons neemt Pharming een onbekend minderheidsbelang in vulbedrijf BioConnection en ASR zou de bonus compleet afschaffen. Is meteen ook weer zo extreem...?

Bloomberg schraapt in ieder geval dit bij elkaar.

#5things

- Amazing Aramco

- Stocks take aim at record

- BlackRock’s China ambitions

- No to no-deal Brexit

- Tesla cuts

https://t.co/f5JqaTeLG7 — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2019

Bloomberg heeft wel een beetje gelijk. Zit ik te zaniken dat het saai is, maar Wall Street en MSCI World Index ruiken hun all time highs. De AEX moet nog ruim 2% oplopen voor een nieuwe top in deze almaar voortdurende bull market. En die zijn vaak heel lang, heel saai. Zie 2016, 2017 en de koersen nu maar weer:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Snel de verplichte nummers, het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:53 Groei snellaadbedrijf Fastned zet door

07:48 Wynn aast op casinobedrijf Crown Resorts

07:45 'Activist Third Point vergroot belang Sony'

07:12 Pharming rondt deal met partner af

06:49 Productie industrie weer omhoog

06:48 'ASR breekt met bonus'

08 apr Boeing sleurt Dow mee omlaag

08 apr Boeing en GE omlaag op Wall Street

08 apr May naar Macron en Merkel vlak voor EU-top

08 apr Metalenspecialist AMG start aandeleninkoop

08 apr Alles groeit bij Ease2pay, ook het verlies

Kijk Duitsland, zo kan het ook. Onze industriële productie trekt alweer aan:

De Nederlandse industrie produceerde in februari 0,5 procent meer dan in februari 2018. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide het sterkst.https://t.co/E9mXDkUPlS pic.twitter.com/5klmSerLJw — CBS (@statistiekcbs) April 9, 2019

Er is slechts één analistenadviesje op dit uur, maar die mag er wel zijn:

Randstad: naar overweight van equalweight en naar €53,10 van €49,50 - Morgan Stanley

Oh, nog eentje. Ik zie nog niks in mijn eigen data, maar bij Fugro hebt u aan half woord wel genoeg. Het koersdoel gaat wel naar €13,50 van €14,50.

Fugro krijgt een upgrade van Kepler. Ze vonden het wat te goedkoop en er zit heel veel short in de markt. Mochten deze hun positie moeten indekken dan onstaat er veel vraag in het aandeel. Hier de intraday grafiek. pic.twitter.com/bJkP7GKwmX — Corne van Zeijl (@beursanalist) April 9, 2019

De AFM meldt deze shorts in de usual suspect hoek van het Damrak:

De agenda is weer in de categorie niet blazen en verboden te voederen, ofwel dit is alles:

06:30 Nederland industriële productie feb

16:00 VS JOLTs vacatures feb 7,55M

En dan nog even dit

Wat betaalt u aan de pomp?

Oil prices ease, slipping away from 5-month highs reached earlier in the session as a sluggish economic outlook counter an otherwise tight market https://t.co/t8cjLeFJPt via @hgloystein More from #ReutersEnergy: https://t.co/3NMVIz0Dt5 pic.twitter.com/AFDf69I1l8 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 9, 2019

Hoort u vaker.

Self-driving cars won’t dominate the roads anytime soon, the chief scientist of Uber's autonomous vehicle unit says at a @Reuters Newsmaker event https://t.co/ZSq711vj5n pic.twitter.com/Jm3SbLRRqy — Reuters Business (@ReutersBiz) April 9, 2019

Bij DSM vertrok hij door de achterdeur:

Sony surges after report that Daniel Loeb's hedge fund, Third Point, is building a stake as part of a bid to sway the electronics giant's corporate strategy https://t.co/FB4akyd5Ar pic.twitter.com/c8MQ9nml4x — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2019

De IPO frenzy in de VS wordt iets minder frenzy:

Pinterest seeks $15-$17 per share in IPO, below last private valuation. @freddiethekat reports https://t.co/ALV7UtnihU pic.twitter.com/yXOvTS1zpF — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2019

Wynn-wynn situatie?

Wynn Resorts is in talks to buy casino billionaire James Packer's Crown for $7.12 billion. It's a surprise move https://t.co/nQ0Xj1X1Ly pic.twitter.com/XVpYj6I1Cz — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2019

Verhip:

Yet another sign of the @crypto thaw: CME's Bitcoin futures trading volume just hit a record https://t.co/YOditZN9i3 pic.twitter.com/bMgQ8hI7AV — Eric Lam (@ericlamTO) April 9, 2019

Geen grap, hier ga ik straks over bloggen:

An ETF that doesn’t have to reveal its assets is poised to get the SEC’s blessing after a more than four-year wait https://t.co/IROywAWGxD — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2019

Don't believe the hype, deze zag ik niet aankomen:

Taking #buybacks into account, ‘payout’ ratios are actually very close to average! pic.twitter.com/qcNJvaC66v — jeroen blokland (@jsblokland) April 8, 2019

Deze ook niet trouwens:

Almost 40% of companies in Russell 2000 are not profitable. pic.twitter.com/u2Du5o3KaR — Jonathan Tepper (@jtepper2) April 8, 2019

Een mooie om mee af te sluiten, succes met koopjes jagen dit cijferseizoen. Dat wordt zoeken?

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.7. This P/E ratio is above the 5-year average (16.4) and above the 10-year average (14.7). https://t.co/5HYLldktsI pic.twitter.com/GXcBIRCb0I — FactSet (@FactSet) April 7, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.