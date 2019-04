Slot: Dapper standgehouden

Het is alweer eventjes geleden dat er voornamelijk rode cijfertjes te vinden zijn op het koersenscherm. Vandaag is zo'n dag dat de AEX (-0,1%) een pas op de plaats maakt.

De hoofdindex zette rond 13.00 uur op 563,72 nog een nieuw jaarrecord op het bord. Helaas hield dit mooie niveau geen stand, anders waren we in Amsterdam voor de zevende dag op rij hoger gesloten.

Veel nieuws was er overigens niet. Alleen de Amerikaanse fabrieksorders kwamen even langs. Deze daalden in februari 0,5% ten opzichte van de maand ervoor. Dit was precies in de lijn met de verwachtingen van analisten. Beurzen bewogen er totaal niet op.

Kiadis in de lift

De bewegingen zijn schaars, waardoor Kiadis (+2,8%) de grootste stijger is. Het medicijn ATIR101 is waar het allemaal om draait bij het biotechbedrijf uit Amsterdam. ATIR101 moet het effect van een afstotingsreactie na een stamceltransplantatie voorkomen of verminderen.

Als dit lukt, is het bingo voor beleggers. Probleem is alleen dat de Europese toezichthouder het medicijn nog niet heeft goedgekeurd. Kiadis moest nog aanvullende vragen beantwoorden, waardoor commercialisatie dit jaar waarschijnlijk niet gaat lukken.

In de onderstaande grafiek ziet u dat de koers van Kiadis hierdoor in oktober 2018 als een baksteen omlaag ging. Toch heeft het aandeel met een winst van bijna 20% prima gerendeerd de afgelopen vijftien maanden. Baas boven baas is Galapagos met een plus van 40%.



Vanmiddag kwam de IEX Beleggersdesk met een advieswijziging langs. Waarschijnlijk heeft dit de koers net een extra zetje in de rug gegeven. Helaas mag ik er niet meer over zeggen.

Rentes

Over de rentes mogen we kort zijn. Er gebeurde namelijk helemaal niets. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft stabiel op 0,19%.

Brede markt

De AEX daalt 0,1%, maar presteert minder slecht dan de DAX (-0,4%) en CAC (-0,2%)

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 7,1% omhoog en noteert 13,2 punten.

De Amerikaanse indices staan allemaal in het rood. De Dow Jones (-0,4%) gaat vanwege Boeing het hardst omlaag. De Nasdaq (-0,1%) en S&P500 (-0,2%) blijven dichter bij huis.

De euro stijgt 0,4% en noteert 1,126 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,4%) doet het niet onaardig.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+0,8%) zijn niet kapot te krijgen.

Bitcoin (+4,5%) komt helemaal tot leven.

Het Damrak

Royal Dutch Shell (+0,9%) zorgt ervoor dat de schade voor de AEX beperkt blijft.

Adyen (-2,3%) heeft last van een negatief rapport van KBC. Het advies van de Belgische grootbank blijft afbouwen. Het koersdoel bedraagt €605 en ligt 14,1% onder de huidige beurskoers.

Vastgoed ligt slecht. Unibail Rodamco (-1,2%), Eurocommercial Properties (-1,8%), Vastned (-0,9%) en Wereldhave (-0,6%) hebben het allemaal niet.

Akzo Nobel gaat van de kooplijst van ABN Amro. Het koersdoel wordt met €1 verlaagd naar €83.

FlowTraders (-0,5%) heeft de winst van vanochtend niet vast weten te houden.

Beleggers hebben lak aan de boete van €2 miljoen, die SBM Offshore van de AFM krijgt. De VEB eist een reactie binnen twee weken van de maritiem dienstverlener. Daarnaast is de VEB tegen de benoeming van commissaris Sietze Hepkema. In de jaren waar het fraude-onderzoek zich op richtte, zat hij in het bestuur en was hij belast met het toezicht op de naleving van regels.

Ordina gaat vandaag €0,05 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel 0,6%.

Ook Nedap is aan de beurt. Het aandeel gaat €2,50 ex-dividend en daalt hiervoor gecorrigeerd slechts fractioneel.

Weinigen zullen hebben gedacht dat Ajax (-0,3%) vandaag zou dalen op de beurs. Afgelopen weekend veroverden de Amsterdammers de koppositie van PSV.

Adviezen

Akzo Nobel: naar houden van kopen en naar €83 van €84 - ABN Amro

KPN: naar €1,97 van €1,90 en verkopen - Jefferies

NN Group: naar €45 van €48,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

