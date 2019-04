Fondsenrondje: Dividendseizoen van start

Na zes mooie beursdagen maakt de AEX (-0,2%) een kleine pas op de plaats. Veel richtinggevend nieuws is er echter niet. Toch adviseer ik u niet naar het strand te gaan, want op de beurs kan binnen een uur alles anders zijn.

Vooralsnog bewegen vrijwel alle hoofdfondsen met een nulletje voor de komma. Negatieve uitschieter is Adyen met een verlies van 1,1%. De analisten van KBC handhaven hun 'afbouwen' advies en koersdoel €605.

Techbedrijf Uber, grootste klant van Adyen, heeft een betaallicentie van de Nederlandse Bank gekregen. Volgens de Belgische grootbank zorgt dit voor de nodige risico's voor het Nederlandse betaalplatform. Beleggers maken zich er niet zo druk om en zijn bereid 115 keer de getaxeerde winst voor dit jaar te betalen.

De agenda is overigens bijna leeg. Om 16.00 uur komen de Amerikaanse fabrieksorders over de maand februari uit. De markt gaat uit van een daling van 0,5% ten opzichte van januari. Een meevallend cijfer zou eventueel voor een kleine boost kunnen zorgen. In het liveblog houden wij u hiervan op de hoogte.

Ordina

Niet schrikken van die min van 1,7% voor Ordina. Het aandeel van de ICT-dienstverlener gaat vandaag €0,05 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zou er zelfs een klein plusje resteren.

Ondanks de vierdekwartaalcijfers licht tegenvielen heeft het aandeel dit jaar een mooi ritje gemaakt. Met een plus van 37,1% behoort Ordina tot de best presterende bedrijven van het Damrak.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Op de lange termijn is het beeld volledig omgedraaid. Daar waar de AEX en ASCX dikke plussen op de borden zetten, valt Ordina vies tegen met een min van zo'n 35%.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,2% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,3%) en CAC (-0,2%).

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,5%) stijgen verder.

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,20%) en Duitse (0,00%) blijven stabiel.

Goud stijgt 0,4%.

Bitcoin (+4,4%) heeft de smaak goed te pakken.

Damrak

Akzo Nobel (-1,2%) is door een adviesverlaging van ABN de zwakste schakel. Het koersdoel gaat fractioneel omlaag naar €83.

Voor de rest weinig noemenswaardige uitslagen onder de hoofdfondsen.

OCI (+1,8%) springt er positief uit. Een echt duidelijke trigger kunnen we niet vinden.

Flow Traders (+1,5%) heeft dit jaar last van de dalende volatiliteit op de financiële markten. Nu wordt het handelshuis weer opgepikt.

Nedap gaat vandaag €2,50 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalt het aandeel niet 6,6%, maar 2,0%.

Beleggers zijn niet zo enthousiast over de verovering van de eerste plaats door Ajax (+0,0%). Dit valt enigszins te begrijpen, want de landskampioen plaatst zich niet direct voor de Champions League. De route naar het miljardenbal is voor de kampioen wel eenvoudiger dan de runner up.

Adviezen

Akzo Nobel: naar houden van kopen en naar €83 van €84 - ABN Amro

KPN: naar €1,97 van €1,90 en verkopen - Jefferies

NN Group: naar €45 van €48,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Dividendoverzicht

IEX Premium heeft een eenvoudig overzicht voor u gemaakt, waarin u kunt zien wanneer, en voor hoeveel, een bepaald aandeel ex-dividend noteert. Als u op deze link klikt, komt u terecht op deze pagina.

Bekijk alles op IEXONE: