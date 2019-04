Goedemorgen, wat komt u hier eigenlijk doen? :)

In case you missed it! The ‘average’ investor return trailed that of every single asset class. pic.twitter.com/cM70igLKln — jeroen blokland (@jsblokland) April 7, 2019

Fascinerend altijd. U weet ook dat de gemiddeld particulier niets verdient op de beurs, terwijl aandelen per saldo stijgen en dividend betalen. Te veel handelen en er op het verkeerde moment in en uit, zijn de grootste boosdoeners volgens eigenlijk al het onderzoek dat hier naar is gedaan.

Nieuwe beursdag, nieuwe kansen. Deze week brengt ons de eerste Q1-cijfers (Takeaway, Fagron, JPMorgan Chase en Wells Fargo) en het dividendseizoen start met onder meer Ahold Delhaize, KPN en SBMO Offshore. De wereldwijde nieuwtjes luiden aldus:

- Trade deal closer

- Libya has oil markets on edge

- Asian equity futures are higher

- China’s gold rush

- Indonesia presidential race heats up https://t.co/vGPu0vr9G4 — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2019

SBM Offshore krijgt een boete van €2 miljoen van de AFM voor marktmisleiding en KLM meldt 1,2% minder passagiers over maart.... als gevolg van onder meer het weer. Nedap en Ordina gaan ex-dividend. De koersen zijn weer open, het valt een beetje tegen, maar dramatisch is het niet. Zeker niet na een 100% groene week.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag, er is amper bedrijfsnieuws:

07:57 Euronext krijgt positief advies over Oslo Børs

07:52 Weer en storingen zitten groei KLM in de weg

07:28 Carlyle neemt groot belang in oliebedrijf Cepsa

07:27 'Pinterest minder waard dan voorzien'

07:06 'VEB wil garanties overnameproces Wessanen'

06:39 'SBM Offshore heeft tot vier keer markt misleid'

06:34 Beleggers willen oliesector verduurzamen

06:31 Aandeelhouders Nissan sturen Ghosn weg

07 apr Brexit krijgt weer hoofdrol op beurzen

07 apr Fed-nominatie Cain blijft overeind

07 apr 'Pragmatische Britse oplossing gewenst'

07 apr 'Ethiad wil lening afsluiten voor vloot'

07 apr 'China en VS boeken progressie'

07 apr Britten draaien duimschroeven techfirma's aan

06 apr Zweden: Nederlands vliegtaksplan op EU-agenda

05 apr Boeing vertraagt productietempo 737 MAX

05 apr Wall Street eindigt in het groen

05 apr BMW treft forse voorziening voor EU-claim

05 apr 'Compensatie investeerders Italiaanse banken'

05 apr David Malpass nieuwe president Wereldbank

05 apr Unilever rondt overname Garancia af

Analistenadvies luidt als volgt, er is slechts één, maar wel een hele precieze:

KPN: naar €1,97 van €1,91 - Jefferies

De agenda stelt niet veel voor:

08:00 Nedap notering €2,50 ex-dividend

08:00 Ordina notering €0,05 ex-dividend

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers maart

14:30 Kendrion AvA

16:00 VS fabrieksorders feb -0,6% MoM

En dan nog even dit

Boete van €2 miljoen, maar komen er nu meer claims?

SBM Offshore heeft tot vier keer toe de markt misleid, zegt de AFMhttps://t.co/8CoEea15n4 pic.twitter.com/XV83663TF8 — FD Nieuws (@FD_Nieuws) April 7, 2019

Er komt nog meer aan:

Pinterest plans to set a price range for its initial public offering that is below where the online image-search company last raised money privately https://t.co/zcS1bdGvzh — The Wall Street Journal (@WSJ) April 8, 2019

Goed of slecht?

Oil hits November 2018 highs amid OPEC supply cuts, U.S. sanctions https://t.co/2zmwC4ZAMj pic.twitter.com/YvofLkunh4 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2019

Oh jee?

Italy to hike 2020 deficit goal to around 2.1 percent: sources https://t.co/SD4Rbuv8Sg pic.twitter.com/hDGJ3UBBz6 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2019

Vacatures:

Cain, Moore nominations for Federal Reserve seats on track: Kudlow https://t.co/Tis3OrNRZY pic.twitter.com/FSvNP16kJg — Reuters Business (@ReutersBiz) April 7, 2019

Inderdaad, waarom?

Why 5G phones are arriving with a subplot of espionage https://t.co/NVolYGXeCW — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2019

Ah:

Mooi overzicht van verschil tussen 1G en 5G. Downloaden van HD film exponentieel versneld van 1 maand (!) naar 4 sec’s.



De wereld wordt steeds drukker en alles gaat steeds sneller.



Bijblijven? #nationaalgroeiplan pic.twitter.com/gsUrdSznB7 — René Savelberg (@rsavelberg) April 8, 2019

Toe maar:

Saudi Aramco set for mega debt deal pitched by JPMorgan's Dimon https://t.co/U0942uHWzj — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2019

Dr. Copper:

A million tons of copper is on the way. It may not be enough https://t.co/75c9EYHTec — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2019

Ja en?

Europe's sclerotic growth and political dysfunction are reminiscent of Japan's lost decade https://t.co/ZobsXmI6fA — Bloomberg Markets (@markets) April 7, 2019

Vreemd inderdaad:

Good Morning from Germany where labor mkt looking tighter & tighter. Labor force participation rate has climbed to record 79%. Long-term unemployment rate has dropped to almost ZERO so pool of potential workers has almost run dry, meaning massive upward pressure on wages (via GK) pic.twitter.com/xTIvB7nQxu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 8, 2019

