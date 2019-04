TA: Nog één keer door de knieën?

Het is opvallend hoe positief de aandelenbeurzen in de wereld de laatste weken hebben geanticipeerd op de eindfase in het handelsoverleg tussen de VS en China.

Beleggers denken dat het de goede kant opgaat met de onderhandelingen over het handelsconflict. De Chinese president Xi Jinping is in elk geval positief over de voortgang ervan. Hij riep onlangs in een brief aan Trump op om de onderhandelingen zo snel mogelijk af te ronden.

Beleggers rekenen erop dat Trump en Xi nog deze maand een akkoord zullen bereiken.

Verdisconteerd

Hoe mooi dit ook klinkt, feit is dat de markten technisch al ruimschoots hebben geanticipeerd op deze ontwikkelingen. Mijn inschatting is dat eventuele positieve uitkomsten rond het handelsoverleg al redelijk in de beurskoersen zijn ingeprijsd.

Wall Street

Indien we dit vanuit een technisch perspectief bekijken, valt op dat Wall Street flink is gestegen, maar geen nieuwe koersrecords heeft neergezet.

De meeste beursindices op Wall Street staan nu slechts 1,5% tot 3% verwijderd van een nieuw koersrecord. Onze eigen AEX moet nog slechts 2,5% stijgen om het hoogste punt in bijna twintig jaar te bereiken.

De grote vraag is nu hoe de markten op een eventueel akkoord in het handelsoverleg tussen de VS en China zullen reageren.

Zal de overeenkomst voldoende nieuwe positieve elementen bevatten om een doorbraak van de belangrijkste beursindices te rechtvaardigen? Of treedt scenario B in werking en doen de markten eerst een stapje terug?

Gezien de huidige overboughtcondities van de meeste beurzen denk ik dat scenario B het meest waarschijnlijke is: eerst nog één keer door de knieën, voordat de sprong naar nieuwe hoogtepunten kan worden ingezet.

Hieronder de lange termijn technische plaatjes van enkele belangrijke beursbarometers, Europa staat deze keer onderaan.

Alle beurzen hebben overeen dat de betreffende index boven de 200-dagenlijn noteert, terwijl de 200-dagenlijn omhoog tendeert. Dit duidt op een verbetering in de technische omstandigheden.

All time high Wall Street

Wall Street staat minder dan 2% van haar all-time-high af. De Dow Jones is rond de weerstand van 26.951,81 punten het oude koersrecord, gevormd op 3 oktober 2018, genaderd.

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien en wordt 32.072,65 het volgende opwaartse koersdoel.

Wall Street heeft pas steun rond 21.712,53 punten (de bodem van 28 december 2018).





S&P500

Ook de S&P500 flirt met haar all-time-highs uit 2018. De S&P500-index nadert de weerstand van 2.940,91 punten (gevormd op 21 september 2018), binnen de stijgende trend.

De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden.

Na een uitbraak boven 2.940,91 punten wordt 3.499,68 het volgende koersdoel.

De steun van de US 500 index ligt pas rond 2.322,25 punten (de bodem van 31 maart 2017).





Nasdaq

De Nasdaq Composite index heeft het koersdoel rond de weerstand van 8.133,30 punten (de top van 31 augustus 2018) bereikt, binnen de stijgende trend.

De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. Verdere koersstijgingen mogen dan verwacht worden.

De steun van de Amerikaanse technologiebeurs ligt pas rond 6.177,19 punten (de bodem van 25 augustus 2017).



Na een uitbraak boven de weerstand van 8.133,30 punten wordt 9.678,63 het volgende opwaartse koersdoel.





AEX index

De AEX-index heeft met de doorbraak boven de barrière rond 554,34 punten de stijgende trend weten te hervatten. Hier lagen de toppen van september, oktober en maart, waarmee een technische verbetering is opgetreden.

Het eerste koersdoel ligt nu rond de weerstand van 576,90 punten (gevormd op 27 juli 2018). Zolang de AEX-index hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief.

Steun ligt op 538,70 punten (de bodem van 25 maart).





DAX

De Duitse beurs is verbeterd nadat de horde rond 11.802,40 punten is doorbroken.

De technische verbetering heeft voor de DAX ruimte vrijgemaakt, in eerste instantie richting 12.458,30 (de top van 21 september 2018).

De steun ligt rond 11.371,74 punten (de bodem van 5 februari).





Euro Stoxx 50 index

Het Europese beursgemiddelde verbetert op de korte termijn nu de correctieve beweging opwaarts wordt gebroken.

De Euro Stoxx 50 index laat afgezien hiervan bewegingen zien boven de steun van 2.908,70 punten (de bodem van 28 december 2018).

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 3.536,87 punten (de top van 3 augustus 2018) noodzakelijk.

Bij een daling onder de steun van 2.908,70 (de bodem van 28 december 2018) verzwakt het beeld.





Koersverloop van de wereldbeursindex

De MSCI World index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, komt er technisch bezien wat beter bij te liggen, nu de correctieve fase wordt afgebroken.

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 2.200,01 punten (de top van 21 september 2018) noodzakelijk.

Belangrijk is dat de steun van 1.833,13 punten (de bodem van 14 april 2017) intact blijft.

Bij de MSCI World index krult de 200-dagenlijn omhoog. Dit duidt op een verbetering in de technische omstandigheden.