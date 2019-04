Het gaat snel. Niet alleen de AEX, maar ook de agenda schuift rap op. Amper bijgekomen van het jaarcijferseizoen beginnen we alweer aan het Q1-rondje.

Takeaway en Fagron komen deze week bij ons al door met trading updates en in de VS melden grootbanken JP Morgan Chase en Wells Fargo zich met cijfers. Volgende week is het helemaal raak, als ASML, Unilever, Vopak, Arcadis, BAM, TomTom, Flow Traders, NSI, Sligro, Wessanen en Beter Bed al door komen.

Dat is nog niet alles, ook het aandeelhoudersvergadering- en dividendseizoen breekt volop aan. Op het Damrak mag u deze week coupons knippen van Ahold Delhaize, KPN, SBM Offshore, Nedap en Ordina. Hiermee heb ik ook meteen de agenda voor deze week gehad. Veel meer is er op papier niet te doen.

U mag donderdag nog vliegtuigjes vouwen en duimen draaien bij het ECB-(non-)rentebesluit, maar misschien is het toch verstandiger bij de les te zijn. De notulen van het laatste rentebesluit lieten zien dat de dames en heren centrale bankiers weer over stimulering praten met al die beroerde economische data.

Want dat is de rode draad in het beursverhaal dit jaar: afkoelende economische data en stomende koersen. Eerst die koersen maar. Dit zijn de scores dit jaar in eigen valuta. Als het 31 december was geweest, hadden we de boeken meer dan tevreden gesloten met zulke scores. Dit is al na ruim drie maanden. Zie die AMX eens.

Goed nieuws trouwens voor de saaie en suffe tracker-beleggers als ondergetekende: de MSCI World Index in euro's staat op een nieuwe all time high. Mak-kul-luk :-) Wee degene die ze in december in paniek of vol overtuiging verkocht en ze nog niet heeft durven terug kopen...

Dan die economische data: de Chinese cijfers trekken weer aan, VS blijft goed liggen, maar het is vooral Duitsland dat teleurstelt. Vooral de industrie dan. De dienstensectoren doen veel beter. Dé kans dit jaar is denk ik een mooi handelsverdrag tussen VS en China dat voor opluchting kan zorgen.

De bedreigingen zijn dat er geen verdrag komt, dat Brexit een puinhoop wordt, dat de wereldeconomie in recessie gaat, de schuldenproblematiek opspeelt en dat er politieke onrust komt. U kunt vast nog veel meer bedenken. Grappig altijd dat het gemakkelijk is om in bedreigingen dan kansen te denken.

???? European sector PMI data indicated a continued slump in the autos ?? industry, as new orders dip at strongest rate for over 6 years. Metals & Mining also remained weak. Read more: https://t.co/xi7qvSe38F pic.twitter.com/dj8ZVJzyk8 — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) April 5, 2019

Niet allen de aandelen-, maar ook de obligatiekoersen gaan hard en staan weer op ongekende hoogtes.

Bonds emerge as the most resilient asset class amid a dovish Federal Reserve and the prospect of slower global growth. https://t.co/rQVbhyTVKQ — Bloomberg Markets (@markets) April 7, 2019

Zeg het maar, zitten we weer onder de drog bij de centrale banken? Iets netter gezegd: is het als in de beste monetaire stimuleringsdagen weer TINA, There Is No Alternative? Hier ziet u een paar zieltogende rentes en die van de VS, die ik op de rechteras heb gezet.

Cijferseizoen

Cijferseizoen dus, dat het allemaal wat minder wordt, verbaast niemand meer. Samsung was vrijdag nog de laatste winstwaarschuwer voor dit rondje, maar dat ook dat verbaasde niemand getuige de non-koersreactie.

$SPX is projected to report its first year-over-year decline (-4.2%) in earnings in Q1 2019 since Q2 2016. https://t.co/P2xxRaG9XG pic.twitter.com/vzgXc4StX4 — FactSet (@FactSet) April 6, 2019

$SPX is projected to report revenue growth of 4.7% in Q1 2019, which would be the lowest revenue growth for the index since Q3 2016 (2.7%). https://t.co/yBsVYhxTve pic.twitter.com/E7XnQ4aRFg — FactSet (@FactSet) April 6, 2019

In Reuters Datastream ziet het er zo uit. Het goede nieuws is dat de omzet - en winstverwachtingen van de S&P 500 niet meer verder dalen, maar ook niet nog niet stijgen. Ergo, met die rally zijn Amerikaanse aandelen weer net zo duur als vorig jaar. Het dividendrendement is nu exact hetzelfde als de rente.

Voor de AEX geldt hetzelfde verhaal, zij het dat onze aandelen met 3,5% dividendrendement heel wat aantrekkelijker zijn dan onze staats-Wopkes die totaal geen rente doen. Zie de waardering, duidelijk is dat de winterkorting dubbel en dwars uit de AEX is gelopen.

Zelfs ben ik dit cijferrondje nog het meest benieuwd naar de outlook van ASML. Bij de jaarcijfers gaf het bedrijf aan in H2 2019 marktherstel te verwachten. Zien of het die boodschap herhaalt. De markt lijkt dat wel te verwachten gezien die 30% rally dit jaar. de korting is helemaal verdwenen.

Eerst Takeaway deze week, dat omzet rapporteert. Kijk eens goed naar deze grafiek, dat gaat me toch hard. De koers ook, die staat op een all time high.

Fagron heeft al die toestanden een paar jaar geleden mooi van zich af geschud.

Met als die ex-dividenden in aantocht geef ik u alle indexfondsen mee. De koopjes grijnzen u niet tegemoet, eigenlijk is door de bank genomen alles - geldt ook voor S&P 500 en AEX zelf - aardig geprijsd. Niet te duur en niet te goedkoop?

In de AMX vallen mij vooral de dividendrendementen van Flow Traders, Eurocommercial en Wereldhave op.

Zit hier nog iets bij van uw gading? De laatste dagen B&S Group dus. Foutje in de data, dat doet 3,2% dividendrendement.

Agenda

De agenda heb ik eigenlijk al met u doorgenomen. Het enige jammere is dat er deze week geen Duitse cijfers zijn die flink kunnen tegenvallen, zodat we weer hard kunnen oplopen. Op papier is de aandeelhoudersvergadering van Wessanen het interessantst met die interesse van PAI Partners.

8 apr

08:00 Nedap notering €2,50 ex-dividend

08:00 Ordina notering €0,05 ex-dividend

08:00 Air France-KLM vervoerscijfers maart

14:30 Kendrion AvA

16:00 VS fabrieksorders feb -0,6% MoM



9 apr

06:30 Nederland industriële productie feb



10 apr

08:00 Kendrion notering €0,87 ex-dividend

08:00 Takeaway.com trading update

10:30 VK industriële productie feb 0,2% MoM

12:00 KPN AvA

13:00 Ahold AvA

13:45 ECB Rentebesluit 0,0%

14:00 Heijmans AvA

14:30 SBM Offshore AvA

14:30 VS inflatie CPI mrt 0,3% MoM



11 apr

00:00 Curetis jaarcijfers

03:30 China inflatie PPI mrt 0,5%

03:30 China inflatie CPI mrt 2,3%

08:00 Duitsland inflatie CPI mrt 0,4% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt

14:00 Wessanen AvA

14:30 VS wekelijkse jobless claims



12 apr

08:00 Fagron tradingupdate Q1 2019

08:00 Ahold notering €0,70 ex-dividend

08:00 KPN notering €0,08 ex-dividend

08:00 SBM Offshore notering $0,37 ex-dividend

13:00 JP Morgan Chase Q1-cijfers

14:00 Wells Fargo Q1-cijfers

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 97,5

Verder is het rustig dit weekend. Er is eigenlijk geen nieuws. Sluit ik met dit mooie weer af met Corné