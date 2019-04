Slot: AEX +2,5%

Het tweede kwartaal is de AEX uitstekend begonnen met een winst van 2,5%. Een echt duidelijke trigger is er niet aan te wijzen, al hielpen de positieve berichten omtrent een handelsdeal tussen de VS en China goed mee.

Er zijn van die periodes dat alles omhoog gaat op de beurs. Of er sprake is van goed of slecht nieuws maakt in feite niets uit. Inmiddels stijgt de hoofdindex zes dagen op rij en staat er bijna een nieuwe all time high op het bord.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Om precies te zijn, moet de AEX-herbeleggingsindex er nog een plusje van 0,5% uitpersen om het oude record van 1901,90 punten te verbreken. Zelfs de pechvogels die vlak voor het uitbreken van de crisis hun aandelen kochten, staan zo'n 60% in de plus. Kortom, zolang u blijft zitten komt het geld vanzelf uw kant op. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

AMX boven de 800 punten

Het was de week waarin de midcapfondsen verder omhoog spoten. Met een winst van 5,0% laat de AMX vrijwel alle indices ruim achter zich en breekt hij door de 800 punten. Enig minpuntje is dat het verlies van vorig jaar nog niet is goedgemaakt.

De Shanghai Composite ging door de goede handelsberichten ook lekker omhoog. In tegenstelling tot vorige week blijft Wall Street achter. Maar niemand zal zeuren over een plus van 1,9% voor de S&P500.

Rentes

In renteland gebeurde er vrij weinig. De vergoeding op Nederlands tienjaars staatspapier blijft stabiel op 0,19%. Alleen de Britse yield (+4 basispunten) komt nog enigszins in beweging.

Over naar de lijstjes

AEX deze week +2,5%

AEX deze maand +2,5%

AEX dit jaar +15,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar +16,0%

AEX

Vooral cyclische aandelen lagen er goed bij. Geen wonder dat ArcelorMittal (+10,7%) de topper binnen de AEX is. De staalgigant had wat goed te maken, want het aandeel is dit jaar een underperformer. Galapagos (+6,8%) weet het goede sentiment vast te houden. Door de uitstekende testresultaten van Filgotinib zijn de risico's voor beleggers behoorlijk verkleind. In combinatie met een goede beurs zorgt dit voor een hogere koers.

Voedingsaandelen daarentegen moest u niet hebben. Ahold (-2,6%) en Unilever (-0,2%) lieten het afweten.

AMX

Ook binnen de midcap knalt het cyclisch spul de lucht in. TKH (+11,3%), Aperam (+11,3%) en Besi (+10,8%) gaan allemaal meer dan 10% omhoog. Takeaway.com (+9,5%) zet deze week een nieuwe all time high op het bord. Het overgenomen Delivery Hero vindt het wel welletjes en wil haar stukken van de hand doen.

Het oerdegelijke WDP (-0,4%) is eventjes uit de gratie. Niemand die hierom zal rouwen, want het logistieke vastgoedfonds is in drie jaar tijd verdubbeld. Dan hebben we het dividend nog niet eens meegenomen.

ASCX

Kendrion (+14,1%) is een toeleverancier van de auto-industrie en heeft lang last gehad van de verzwakking in de Chinese industrie. Deze week is alles anders. B&S Groep (+11,4%) lag er uitstekend bij, al noteert de distributeur en handelsmaatschappij year to date nog 7,6% in de min.

Net als Ahold is Sligro (-2,4%) tijdelijk uit de gratie. Fietsenfabrikant Accell (-1,4%) blaast ook wat stoom af. De laatste tijd ging de koers wel heel hard omhoog.

Volgende week

Zondag schrijft Arend Jan een vooruitblik voor de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties deze week en een fijn weekend toegewenst.