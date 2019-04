Fondsenrondje: Op naar het banenrapport

Vrijwel dagelijks wordt gemeld dat de VS en China nader tot elkaar komen. De AEX (+0,1%) lijkt er vandaag nauwelijks op te bewegen.

Zo gek is dat nou ook weer niet, want het lijkt erop dat een deal grotendeels is ingeprijsd. Year to date plust de AEX-herbeleggingsindex 15,7% en met een getaxeerde K/W van 15,5 voor dit jaar, is onze hoofdindex net zo goedkoop/duur als vorige zomer.

Tot 14.30 uur zal er waarschijnlijk niet zoveel gebeuren op de markten. Alleen de maandelijkse Non-Farm Payrolls over de maand maart kunnen de beurzen in beweging zetten. Analisten gaan uit van 180.000 nieuwe banen.

In februari viel het cijfer (+20K nieuwe arbeidsplaatsen) vies tegen. Een slechte uitkomst betekent niet automatisch een negatieve reactie op de financiële markten. De kans op een renteverlaging wordt door zo'n situatie groter. De dollar zal dan wel een duik maken.

Bij een fors meevallend rapport is het natuurlijk precies andersom.



Vopak

Tot de toppers behoort vandaag olie-opslagbedrijf Vopak, met een plusje van 1,1%. De onderneming maakte bekend drie terminals te verkopen die volgens het management niet in het langetermijnplaatje passen.

Vopak deed goede zaken, want deze drie terminals leveren een extra kasstroom op van €670 miljoen en een boekwinst van €200 miljoen. Omgerekend zorgt dit voor een extra nettowinst per aandeel van €1,52.

Toch lijkt de echte trigger voor deze koersstijging de adviesverhoging van KBC te zijn. De Belgen zetten het aandeel op de kooplijst en verhogen het koersdoel met €2 naar €47.

Eerlijk gezegd valt de huidige plus een beetje tegen. Met deze goede berichten had het aandeel wel wat harder mogen stijgen.







Klik op de afbeelding voor een grote versie

Per saldo heeft Vopak het de afgelopen tien jaar net zo goed gedaan als de AEX. De laatste zeven jaar hebben beleggers echter niets verdiend. Kortom, de aandeelhouders moesten het echt hebben van de eerste drie jaar na de crisis.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,1% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,1%) en CAC (+0,1%).

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,4%) maken een pas op de plaats.

De euro stijgt 0,1% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,20%) en Duitse (0,01%) lopen één basispuntje op.

Goud daalt 0,3%.

Bitcoin (+0,6%) heeft de stijgende lijn weer te pakken.

Damrak

De uitslagen zijn klein, maar cyclische aandelen liggen er goed bij. ArcelorMittal gaat aan kop, met een winst van 1,2%.

Defensieve havens zoals Unilever (-0,4%), Heineken (-0,2%) en Relx (-0,5%) blijven wat achter.

Hetzelfde geldt voor de financials. Maar gelukkig is het allemaal klein bier.

Het gekke Altice (+3,5%) gaat sinds de degradatie naar de AMX als een komeet omhoog.

Air France-KLM stijgt 0,8%. De vliegtuigmaatschappij wil oud-minister Jan Kees de Jager benoemen als commissaris.

Het overgenomen Delivery Hero wil af van de stukken Takeaway.com (+1,4%). Via een optieconstructie wil de Duitse maaltijdbezorger 3,2 miljoen aandelen in de markt zetten tegen een prijs van €68,50. Dit betekent een korting van 2,4% ten opzichte van de slotkoers van gisteren.

Wereldhave (-1,1%) doet pijn aan de ogen. Na een dramatisch 2018 verliest het vastgoedfonds ook dit jaar. Met een min van 10,3% year to date behoort Wereldhave tot de slechtste aandelen van het Damrak.

Vastned (-1,1%) gaat vandaag ook niet lekker, maar doet het met een winst van 11,8% in 2019 beduidend beter.

B&S Group (+2,6%) zet het herstel van gisteren door.

Adviezen

Vopak: naar kopen van houden en naar €47 van €45

Bekijk alles op IEXONE: