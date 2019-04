Een meevallend Duits cijfer, het staat er echt: industriële productie over februari komt uit op +0,7%, waar +0,6% werd verwacht.

De futures hebben de tranen in de ogen van ontroering, bescheiden plussen. Ik mis het handige, bekende Five Things tweetje van Bloomberg Markets, dan geef ik er zelf maar een paar. Handelsoptimisme heet het weer op de networks, Brent olie staat op $70 en Samsung geeft een winstwaarschuwing (+0,2%)

Het enige nieuws bij ons is dat Vopak voor €723 miljoen drie terminals verkoopt, waaronder die in Amsterdam en Esperite haalt weer €250.000 op. U ziet de koersen, er gebeurt niet veel, maar alles is wel groen. China is dicht, gok ik. U weet maar nooit daar... Er is ook nog Takeaway. Snel gedeliverd, zeg maar.

05 Apr - 08:00:06 [RTRS] - BLOCK TRADE - TAKEAWAY.COM NV ABO: BOOKRUNNER SAYS PLACING AT A PRICE OF €68.50 PER SHARE BY MEANS OF AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING

05 Apr - 07:59:51 [RTRS] - BLOCK TRADE - TAKEAWAY.COM NV ABO: BOOKRUNNER SAYS PLACING OF APPROX. 2.9 MM ORDINARY SHARES IN TAKEAWAY.COM N.V.

Eens zien of het de AEX lukt de hele week in het groen te eindigen. Gebeurt zelden. Vroeger zou ik schrijven dat het Payroll Report daarover beslist - om 14:30 uur is er het weer een - maar de laatste jaren gebeurt er nooit meer wat. Nostalgisch.Ik vond dat altijd gezellig zo op vrijdagmiddag een paar procent op of neer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en beste Milieudefensie, zonder vraag naar haar producten was Shell... Ach laat, ook maar:

07:36 Weer nieuwe financiering voor Esperite

07:31 Voorzitter geplaagd Swedbank per direct weg

07:23 Vopak verkoopt drie terminals

07:04 'China en VS dichter bij handelsakkoord'

06:49 'De Jager commissaris bij KLM'

06:29 Samsung rekent op laagste winst in twee jaar

06:21 Shell als eerste gedagvaard om klimaatdoelen

06:04 SEC morrelt niet aan positie Tesla-baas Musk

04 apr Tesla duikelt op Wall Street

04 apr Snapchat lanceert videogames

04 apr Mackenzie Bezos gunt ex gros Amazon-aandelen

04 apr Trump wil Cain in het bestuur Federal Reserve

04 apr Delivery Hero wil aandelen Takeaway verkopen

04 apr Ajax bevestigt komst Marin

Analistenadvies is er niet en en de AFM meldt deze shorts met weer de bekende, gezellige namen:

De agenda kent dus dat Duitse cijfer en het Payroll Report:

08:00 Duitsland industriële productie feb 0,2% MoM

14:30 VS Non-Farm Payrolls mrt 175K

14:30 VS werkloosheidspercentage mrt 3,8%

14:30 VS loongroei mrt 0,3% MoM

WATCH: Wall Street gains on optimism surrounding U.S.-China trade talks https://t.co/7Fasdi8RBj pic.twitter.com/aJFi4DQuo9 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2019

Nobody's sure why Bitcoin surged 16% in a single day, topping $5,000, but there are several theories why https://t.co/6WCqFG25gP pic.twitter.com/w39FOY8WRj — Bloomberg Markets (@markets) April 4, 2019

Oil closed in on $70 a barrel in London amid signs U.S.-China trade talks are reaching an endgame and expectations of new sanctions on Iranian crudehttps://t.co/I58ZWd1MCB — Bloomberg Markets (@markets) April 4, 2019

Euro still in favour, but downside risks prevail - Reuters poll https://t.co/VHWAirwtyL pic.twitter.com/vv5eyLPS7w — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2019

Jeff Bezos to retain voting control of his entire $143 billion stake in Amazon under a divorce settlement with his wife, MacKenzie Bezos https://t.co/RF1Pwn2btU via @ReutersTV $AMZN pic.twitter.com/kVFIZXyFwa — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2019

Beyoncé partners with Adidas for 'partnership of a lifetime': https://t.co/JCaIPaIv0O pic.twitter.com/cOhb8nPONZ — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2019

Judge urges Tesla's Musk, SEC to resolve tweet dispute https://t.co/255HdAZoZg pic.twitter.com/gf1xObMUe0 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 5, 2019

https://t.co/LKXMOP3zNK Inc. plans to launch thousands of satellites to provide broadband internet access around the globehttps://t.co/CtddIDo3yW — Bloomberg Markets (@markets) April 4, 2019

Tradeweb Markets jumped 27% in its trading debut after raising $1.1 billion in the second-largest U.S. IPO this year https://t.co/1xOWHcx0xD — Bloomberg Markets (@markets) April 4, 2019

Here's the quarterly scorecard for multi-strategy hedge funds https://t.co/4G7dV0DDyo pic.twitter.com/gygXM6VrhB — Bloomberg Markets (@markets) April 4, 2019

Five years ago today, Canopy Growth became the first pot stock to trade on the public market. Since then, it's gone up 2,139% https://t.co/8UrDp4uGDG pic.twitter.com/7MIrsg7BqL — Bloomberg Markets (@markets) April 4, 2019

