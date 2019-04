Slot: Records

Is dit The New Normal waar we dit jaar aan moeten wennen? Voorbeurs kwamen er weer dieprode Duitse cijfers langs, dit keer de fabrieksorders.

Niettemin zet de AEX gewoon weer een nieuwe jaartop neer (562,46) en zet met de hakken over de sloot de vijfde stijging op rij op de borden. De DAX stijgt ook. Wellicht hebt u ook al bij de Duitse autobouwers gekeken en die lopen ook gewoon op.

Is dit een leuke nieuwe voor je beurswijshedenboek, @beursanalist?



"Hoe beroerder de Duitse cijfers, des te harder gaan de beurzen" pic.twitter.com/1whdG5GHwT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) AApril 4, 2019

U moet het deze slotcall even met mij doen, want vaste kracht Niels is bij Alfen op bezoek. Van dat fonds is het een kleine stap naar Tesla, dat vandaag de grote blikvanger is op de beurzen met die tegenvallende leveringen (-30% QoQ). Het aandeel doet nu -7,8% na een heel beroerde opening.

Ondanks een saaie AEX zijn er genoeg bewegers op het Damrak, maar het is allemaal lastig te duiden. Er is vrijwel geen nieuws. Meest opmerkelijke bericht vandaag is dit. Met een beetje fantasie kan men stellen dat ze op de beurs al juf in het speciaal onderwijs was, maar alle respect voor haar keuze.

Bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven vertrekt bij de AFM. Zij stopt op 1 september en wordt docent in het speciaal onderwijs. Lees meer: https://t.co/K0ZsPbH0Ip pic.twitter.com/glOVz4h3oN — AFM (@AutoriteitFM) April 4, 2019

Zoals te doen gebruikelijk in deze rubriek, eerst het markbréééde rondje:

Wat plusjes wat minnen, zowel in Europa als in de VS blijven de aandelenindices dicht bij huis. Alleen Zurich zakt: -0,8%

De AEX volatiliteit loopt 1,7% op, maar staat op een rustgevende 13 rond

EUR/USD pendelt tussen 1,121 en 1,125

Ik hoef u geen renteplaatje te geven, allemaal nullen. Zelfs aan het rentefront is het rustig. De Bund blijft wel met Nieuw Amsterdams Peil vechten

Olie stijgt iets, goud zakt iets en bitcoin daalt met een paar procent tot net onder $5000. Even onder ons: dat had ik niet gedacht na het imploderen van die bubbel. Dat zakt zo terug naar $1000 dacht ik, maar niet dus

Damrak

B&S, het slechtste indexfonds dit jaar, doet een bescheiden, maar passende (?) overname en die wordt goed ontvangen. BAM is in de race voor mogelijk een mooie opdracht in Australië (!) en dat is echt het enige bedrijfsnieuws vandaag. Er zijn wel adviezen, waarvan er eigenlijk maar een in lijkt te hakken.

Bij ABN Amro waren ze WDP even vergeten, of ze wilden het even niet meer weten... De bank laat de sell wel staan.

WDP: naar €120 van €74 (sell) - ABN Amro

Basic-Fit: naar €34,40 en kopen - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,10 van €3 (buy) - JP Morgan

IMCD: naar €70 van €65 - Kepler Cheuvreux

Verder nog iets?