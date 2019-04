TA: SOX leidt de dans

De aandelenbeurzen weten hun opmars voort te zetten. Waar de eerste maanden van dit jaar vooral de defensieve aandelen de kar trokken, lijkt het stokje nu te worden overgenomen door de meer offensieve sectoren.

Ik bespreek vandaag een aantal interessante ontwikkelingen in het technische beeld van de chipsector, maar kijk eerst nog even naar de beurs van Amsterdam.

AEX index

De AEX index heeft recent de stijgende trend hervat en het vizier gericht op de oude toppen van 2018 rond 576 punten. De hogere toppen en bodems wijzen nog altijd op aanhoudende vraag.

Er is wel al enige tijd sprake van negatieve divergentie met de RSI indicator, maar de stijging is zo overtuigend, dat dit telkens wordt genegeerd.

Mocht de index toch wat gaan corrigeren, dan zal het technische beeld pas schade oplopen wanneer de steun van 538,70 punten wordt gebroken.





Chips

Vooral technologieaandelen presteren de laatste weken weer erg sterk. De SOX-index, die het







De chipsector is een van de meest geliefde, maar ook een van de meest gevreesde sectoren onder beleggers. De technische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en de concurrentie is moordend.

Volatiel



De bedrijven uit deze sector zijn zeer cyclisch, waardoor de koersen bij tegenvallende groei buitengewoon volatiel kunnen zijn. Dit cyclische gedrag wordt door beleggers dan ook nauwlettend in de gaten gehouden, aangezien halfgeleiders zich in het speerpunt van de economische ontwikkelingen bevinden.



De SOX index is daarom een belangrijke indicator voor het bepalen van de economische gezondheid.

Beleggers gebruiken deze index vaak om zo vroeg mogelijk een draai in de markt te herkennen.



Lange termijn



Op de meerjarige lange termijn grafiek van de SOX index is duidelijk te zien dat het de afgelopen jaren erg goed gaat met de sector, afgezien van beperkte korte correcties.

Vanaf 2009 is er sprake van een opgaande trend waarbij de correcties in verhouding tot de stijgingen erg klein zijn.



De index lijkt op het punt te staan om opnieuw een hogere koerstop te vormen en de stijgende trend een nieuwe impuls te geven. Dit bevestigt het positieve technische beeld en gezonde conditie van de sector.







Aan de Amsterdamse beurs zijn onder andere ASML en Besi genoteerd, die actief zijn in deze sector. In België kijken beleggers vaak naar Melexis en in de VS zijn Intel, Applied Materials en Advanced Micro Devices enkele grote spelers.

Ik loop de technische plaatjes van deze aandelen kort langs.

ASML

ASML heeft eind januari de dalende trend afgebroken en is sindsdien sterk hersteld. Het fonds weet nu de recente consolidatie achter zich te laten. Met de uitbraak boven de voormalige weerstand is de oude uptrend hervat.

De vorming van een nieuwe hogere koerspiek is positief. ASML kan nu verder omhoog.

De eerstvolgende barrière wacht nu in de buurt van de weerstand van 189,50 dollar (de top van 24 juli 2018).





Besi

Besi heeft in de recente daling een hogere bodem gevormd boven het niveau van voorgaande toppen.

De doorbraak daarna boven de toppen van februari heeft de verbeteringen bevestigd en opwaarts ruimte vrijgemaakt voor een grotere stijging.

Het volgende koersdoel ligt nu rond €32,30.

Melexis

Het Belgische Melexis bewoog de afgelopen maanden per saldo zijwaarts zonder duidelijke richting. Melexis heeft de neutrale bandbreedte nu aan de bovenzijde verlaten, met de doorbraak boven de recente toppen.

De technische verbetering heeft ruimte vrijgemaakt richting €71,30 (de top van 20 september 2018). Hogere niveaus sluit ik op langere termijn overigens zeker niet uit.





Intel

Intel heeft de stijgende trend hervat nu een tussenliggende weerstand is overwonnen.

Met de uitbraak is een technische verbetering opgetreden. Intel krijgt hiermee ruimte voor een verdere koersstijging richting de weerstand van $57,60 (gevormd op 4 juni 2018).

Zolang het patroon van hogere toppen en bodems wordt voortgezet, handhaaf ik mijn positieve visie op dit aandeel.







Applied Materials

Applied Materials heeft de consolidatiefase van de afgelopen weken opwaarts afgerond. Met de doorbraak boven de toppen van februari en maart is een bodemformatie voltooid.

Er is hierdoor ruimte vrijgekomen voor een groter herstel. Het volgende richtpunt is nu de top van augustus 2018 rond $50,39.





v

Advanced Micro Devices

Het zeer volatiele Advanced Micro Devices lijkt weer richting te hebben gevonden. Na een periode van forse koersuitslagen zonder trend is het aandeel eind maart opwaarts uitgebroken.

De hogere bodem van afgelopen week heeft de uitbraak bevestigd.

Er is nu ruimte voor een stijging richting de oude top van 2018 van circa $34,14.