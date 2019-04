Mede dankzij tegenvallende fabrieksorders vanuit Duitsland start de AEX met een klein minnetje van 0,2%. Geen reden voor paniek, want de markten zijn behoorlijk opgelopen.

Het valt op dat de beurzen niet heel negatief reageren op dat cijfer. Een maand op maand daling van 4,2% voor de Duitse fabrieksorders in februari is niet iets om trots op te zijn. Helemaal omdat analisten uitgingen van een kleine stijging van 0,3%.

Postief reageren op goed nieuws en slechte berichten negeren. Dat is een beetje de markt waar we momenteel in zitten. Uiteraard mooi voor de mensen die vol belegd zijn, maar toch iets om goed op te letten. Vorig jaar oktober is een goed voorbeeld dat het sentiment in één klap kan omslaan.

B&S Group aan kop

Grijze muis B&S Group gaat met een winst van 1,6% aan kop op het Damrak. De distributeur en handelsmaatschappij neemt de Lagaay Groep over. Voor velen een onbekende naam, maar toch bedraagt de omzet van dit bedrijf €456 miljoen.

Voor B&S Group is dit de manier om te groeien. Dit is nodig ook, want het aandeel heeft het sinds de beursgang ronduit beroerd gedaan. De introductiekoers bedroeg in maart 2018 €14,50 en daar is nu nog €11,28 van over. Oftewel een daling van ruim 20%.

De IEX Beleggersdesk is van mening dat de markt de belastingdruk destijds onderschatte. Omdat deze in 2018 verdubbelde van 10,9% naar 21,4%, wist de onderneming onderaan de streep minder geld te verdienen.

Marktoverzicht

De AEX daalt 0,2% en daarmee presteren we in lijn met de DAX (-0,2%) en CAC (-0,4%).

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,5%) koelen iets af.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,123 ten opzichte van de dollar.

Rentes: De Nederlandse (0,21%) en Duitse (0,01%) lopen één basispuntje op.

Goud stijgt 0,1%.

Bitcoin (-4,4%) moet na twee mooie dagen wat terrein prijsgeven.

Damrak

Zeer veel nulletjes voor de komma bij de hoofdfondsen. Alleen ArcelorMittal (-1,5%) beweegt significant. Helaas is het naar beneden.

Misschien wat winstnemers bij Galapagos (-1,0%). Het is de laatste paar dagen hard gegaan.

Takeaway (-3,1%) gaat ineens hard omlaag. Groot nieuws kunnen we niet vinden. Het volume van 20.000 is niet extreem. Vergeet niet dat de maaltijdbezorger gisteren nog een nieuwe all time high op het bord zette.

Kepler Cheuvreux is positief over Basic-Fit (+1,0%). Het koopadvies blijft gehandhaafd en het koersdoel gaat naar €34,40.

WDP (-2,9%) stijgt een keertje niet.

Adviezen

Basic-Fit: naar €34,40 en kopen - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,10 van €3 en kopen - JPMorgan Cazenove

