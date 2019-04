Liveblog: B&S, Tesla en bouwers

Update 16:30 uur: Boeing

Boeing doet vandaag +2,7%, maar herstelde al eerder na de grote koersval sinds het noodlottige ongelukig met die 737 Max in Ethiopië. Zo zit het dus.

Update 15:55 uur: AFM

Succes, Merel. Voor de buitenwereld is dit misschien een vreemde carrièremove, maar die zijn er wel gekker in het financiële wereldje. Hoeveel oud-(optie)handelaren wel niet zweefgoeroe zijn geworden, of voor het laatst op een Tibetaanse berg, in een Zuid-Amerikaans oerwoud of in een woestijn zijn gesignaleerd... :-)

Merel van Vroonhoven vertrekt voortijdig bij AFM en laat zich omscholen tot leerkracht in het speciaal onderwijs. https://t.co/92CmxCdMKc — Hella Hueck (@hellahueck) April 4, 2019

Update 15:35 uur: Alweer die AEX

Hoe meer beroerde Duitse cijfers, hoe harder we gaan? U zou bijna denken dat dit het motto is dit jaar. Wall Street is ook weer open en daar gaan we weer. De AEX schurkt alweer omhoog na vier dagen stijgen op rij. De index staat dit jaar op +15,2%.

Hint: de #AEX herbeleggingsindex moet nog precies procentje stijgen voor nieuwe all time high pic.twitter.com/8AhamyCbdl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 4, 2019

Update 13:25 uur: Tesla maar weer eens

Jammer dat die advocaten het niet via een Twitterdraadje doen. Konden we allemaal meegenieten. De zotheid eigenlijk, dat een roedel peperdure advocaten - die nooit een cent waarde toevoegen - zich weet ik hoe lang gaan bezighouden met zoiets als een... tweetje. Het is 2019, zal ik maar zeggen.

Intussen gaan de chaotische toestanden met productie en levering maar door bij Tesla. Houdt het aandeel spannend en volatiel, dat wel. Misschien ben ik heel dom, maar waarom schakelt Elon niet een andere producent in om in licentie zijn auto's te bouwen? Is hij van het gezeur én het risico af.

En wellicht volgen er meer headlines vandaag #Tesla (via Seeking Alpha) pic.twitter.com/z5MwHdTggz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 4, 2019

JP Morgan says Tesla just undermined Elon Musk's defense against the SEC https://t.co/BaBrMx1n2M — CNBC (@CNBC) April 4, 2019

Ferrari quietly outperforming $TSLA by 132% since its Oct 2015 IPO. pic.twitter.com/cDbFWoiUzJ — J Pierpont Morgan (@pierpont_morgan) April 4, 2019

Update 12:30 uur: B&S

Het aandeel doet dit jaar zelfs slechter dan Flow Traders. Dit handelshuis moet het vooral van volatiliteit hebben, zo raar is dat niet. Voor het op de beurs nog nieuwbakken B&S Group, ruim een jaar genoteerd, is dat anders. Ik laat de vergelijking met de AEX en de percentages maar even zitten. Dit zegt genoeg.

Waarom in hemelsnaam? Het kan altijd beter, maar het bedrijf draait zeker niet slecht. Mijn naam is haas en ik ben ook nog niemand tegengekomen die de vinger op de zere plek weet te leggen. Nico vraagt het zich ook hardop aft, maar hint voorzichtig dat de opgelopen belastingdruk wellicht een reden kan zijn.

Is al langer bekend dunkt me, maar zeg het maar. Hoe dan ook, in ieder geval maakt B&S vandaag een overname bekend, zonder een bedrag te noemen. Nico zegt over wat we wel weten:

Lagaay Groep wordt ingevoegd bij de B&S- activiteiten, waar producten geleverd worden aan maritieme klanten (cruiseschepen etc.) en Remote Markets (ingezette legereenheden in den vreemde bijvoorbeeld).

Dit onderdeel is goed voor een jaaromzet van €456 miljoen, wat op het totaal ongeveer 25% is. Het ingelijfde Lagaay is goed voor een jaaromzet van €42 miljoen, met een ebitda van €3 miljoen.

In ieder lijkt het een goed teken dat B&S zelf niet nerveus wordt van de underperformance van haar eigen aandeel. In vergelijking met de AEX is dat dit jaar zelfs ruim 30%. U en ik hebben wel eens van minder wakker gelegen... B&S blijft gewoon ondernemen en proberen haar ambitie en belofte waar te maken.

Bij zijn beursgang beloofde het bedrijf zowel zelf als via overnames ieder jaar 11 à 13% te groeien. Tegen 11,4 keer de verwachte winst en 3,5% dividendrendement is het op papier zelfs helemaal niet zo duur. Toch kan ik me voorstellen dat u desondanks niet staat te trappelen om het als stockpick op te vissen.

U wilt toch weten waarom het zo achterblijft. Niks over het hoofd gezien, dat moet toch bijna wel als het zo slecht gaat? Zoiets. Er staat 0,5% netto-short uit en tot slot is er nog een puntje waar u rekening mee moet houden. De lock-up voor de bovenste twee heren zit erop en die willen vast wel iets verkopen.

Update 11:35 uur: Waarom? Daarom!

Ik zet net met Niels te soebatten over zijn kop over zijn kop boven het fondsenrondje en toen kwam deze langs. Oordeelt u verder zelf maar. Journalisten moeten in hun stukjes altijd de zogenaamde Vijf W's vermelden: wie, wat, waar wanneer en waarom. Goede gewoonte, maar op de beurs werkt dat... niet.

Niemand hoeft op zijn op haar orderbriefjes de reden voor koop of verkoop op te geven van wat dan ook. Strikt genomen weten we daarom nooit waarom een koers beweegt zoals die beweegt. Meestal ligt het er natuurlijk dik bovenop waarom, maar vandaag niet. De koersen stabiliseren of stijgen eerder op het cijfer.

En is dat eigenlijk wel zo? Ik heb eerder de indruk dat de markten zich er niks vaan aantrekken, want alles went. Zelfs beroerde Duitse data. Maar ook de indruk hebben is allesbehalve een feit... Mede om dit alles is handelen en beleggen ook kunde en geen (exacte) wetenschap.

Aantoonbare onzin, het cijfer was om 8u. Dit is de Euro Stoxx 50 future vandaag pic.twitter.com/KBs85d7Sf8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 4, 2019

Update 10:45 uur: ABN Amro over de bouwers

Strikt genomen is de bouw een beroerde sector (om in te beleggen): lage marges, hoge risico's. We weten er alles van op de beurs. Jaarlijks gaat er voor miljarden mis. Ga er goed voor zitten als u in BAM, Heijmans en VolkerWessels belegt of handelt, want ABN Amro heeft een uitgebreid forensisch rapport hierover geschreven.

Verspilde moeite, duidelijker kan de titel niet zijn...

Bouwbedrijven kunnen faalkosten reduceren en daarmee hun winstmarge flink verhogen. Hoe? Lees er over in een rapport van @MadelineBuijs, @ABNAMROBouw en Casper Wolf. https://t.co/xrw6ItXz3G pic.twitter.com/l4TG7b26Ef — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 4, 2019

U hebt natuurlijk geen zin om 34 pagina's te lezen, u wilt meteen op Twitter de schuldige kielhalen. Bij deze. Misschien moeten we zo langzamerhand in Nederland van het woord adviseur maar standaard slechteadviseur maken.

Update 09:30 uur: Heineken en Wolters Kluwer

Defensieve fondsen nota bene, Unilever flirt ook met haar €52,31.

#WoltersKluwer idem dito. Er is daar vast geen taart meer, want ze blijven bezig #AEX pic.twitter.com/V6vzOsTAtu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 4, 2019

Update 09:00 uur: Wat een verhalen...

Gaat u er even goed voor zitten. U gelooft uw ogen niet. Centric KSI is niet meer beursgenoteerd, maar Oranjewoud wel, hoewel Gerard Sanderink 96,2% in handen heeft. Ik pik de slotalinea mee, daarmee lijkt me het hele verhaal uiteindelijk wel verteld...

Jarenlang deelden multimiljonair Gerard Sanderink en zijn geliefde alles. Totdat ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek in zijn leven kwam. In korte tijd veroorzaakte zij een liefdesdrama, met verstrekkende gevolgen voor zijn bedrijvenimperium https://t.co/Yoi2jA6UGj — de Volkskrant (@volkskrant) April 4, 2019

Dit verhaal kent u intussen. Zelf vind ik dat de term gedupeerde beleggers altijd (te) snel valt, want hoeveel rode vlaggen wilt u hebben? Goud uit eigen mijn, geen AFM, goed verhaal: hallo, koekoek.