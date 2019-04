Hoe voorkom ik een pensioentekort? Categorie: Overig

Zelf pensioen opbouwen met een box 1-beleggingsrekening wordt door veel partijen in verschillende vormen aangeboden. Maar met het online platform Doelbeleggen.nl tilt onafhankelijk vermogensbeheerder Velthuyse Mulder het ‘doe-het-zelf beleggen’ naar een compleet ander niveau. - advertorial - Zoals de naam doet vermoeden, staat bij Doelbeleggen.nl het doel centraal. Zonder doel kan er immers geen strategie worden bepaald. Het platform vraagt u dan ook om eerst het doel te concretiseren en kwantificeren. Hoeveel kapitaal is er nodig en wanneer? In een tweede stap wordt de haalbaarheid getoetst. U ziet direct of het doel haalbaar is. Dit gebeurt onder andere op basis van de looptijd en het vermogen dat eenmalig en/of periodiek kan worden ingelegd. De Doelmeter berekent de haalbaarheid en drukt dit uit in een haalbaarheidspercentage. Rust en controle Het haalbaarheidspercentage wordt gebruikt als kompas voor het beleggingsdoel. Zakt het percentage onder een - bij aanvang aangegeven - gewenste grens? Dan ontvangt u instructies hoe het percentage weer op het gewenste niveau kan worden gebracht, bijvoorbeeld door iets bij te storten of de looptijd te verlengen. Dat een fluctuerende beurs op lange termijn doorgaans weinig invloed heeft op het doel, wordt treffend weergegeven middels de Doelmeter. Kortstondige pieken en dalen zullen het haalbaarheidspercentage nauwelijks doen veranderen. Het houdt de focus op het doel, een geruststelling voor de onervaren belegger. Dynamisch risicoprofiel Gedurende de looptijd zorgt Doelbeleggen.nl dat er altijd automatisch wordt belegd volgens het profiel met de hoogste haalbaarheid. Zo zit u dus niet de hele rit vast in één profiel, zoals Neutraal of Offensief. Beleggen met de hoogste haalbaarheid klinkt heel logisch, maar geen enkele andere partij doet dit. Periodieke inleg In hoeveel termijnen de jaar- of reserveringsruimte wordt ingelegd, kan zelf worden bepaald. De Doelmeter zal namelijk altijd een haalbaarheidspercentage weergeven op basis van het ingelegde vermogen, de resterende looptijd en de actuele waarde van de portefeuille. Opgebouwd vermogen kan bovendien ten alle tijden worden vrijgemaakt. Het is en blijft uw geld. Waarderingen Doelbeleggen.nl won al een Gouden Stier voor Beste Online Vermogensbeheerder en bereikte de finale van de Fintech Impact Award 2019. Meer informatie over portefeuillesamenstellingen en rendementen? U vindt het op Doelbeleggen.nl.

Deze content is tot stand gekomen buiten de verantwoordelijkheid van de IEX-redactie om. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.