Citaat: KPN (-2,1%) ligt slecht op bericht dat staatssecretaris Mona Keijzer overnames in de telecomsector wil verbieden als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar komt. Eerlijk gezegd niets nieuws, maar de markt reageert negatief.



Was inderdaad een opvallende onzinbeweging. Nieuws was het in ieder geval niet! :-)