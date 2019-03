Instroom van versgeld! Ja ,van de ECB en wel om Italietesteunen ,watkennelijk in een recessie is beland,mag jeRTLZ geloven.

Is Duitsland in recessie? Vanmiddag cijfers.Dan dreigt Trumpi India en Turkije met heffingen,ook nog!

Draaidagje ,als jehet mij vraagt.Omlaag.....wat HHMMnatuurlijk niet toelaten ,omdat wij daar putopties voor gaan kopen,snap je.

Goedemorgen.

H6