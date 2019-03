Dag van geruchten...



Bloomberg is ook zo'n "nieuwsdienst"", die vaak schermt met de term..….ingewijden, of volgens betrouwbare bronnen...

Met Bloomberg-KPN laat het wel heel lang op zich wachten. Misschien werden er bisschoppen ingewijd, dat Bloomberg dat door elkaar heeft gehaald?



Dit is ook een leuke trouwens:



•Relx: naar €18 van €17,80 en verkopen - UBS