Als je iets zou weten over bewegingen zou je weten dat Shanghai index toewerkt naar een flinke aderlating!.. De euforie over die index is beetje misplaatst dus..

Het niet hebben, of krijgen, van dit handelsakkoord wordt dan met grote zekerheid aangedragen als reden hiervan, maar die is te makkelijk… Staat er nu al dat dit gebeuren zal, deal or no deal, trouwens..