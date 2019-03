Voor de zwartkijkers.



Gewoon zo effe tussen het feesten door.



Source: techradar.com



Mobile operators hoping 5G will be the answer to declining traditional revenues will be boosted by new research which claims income from next generation network services will reach $300 billion (£230bn) a year by 2025.



The first commercial 5G networks are now live in the US, offering Fixed Wireless Access (FWA) broadband in a number of major cities. More will be launched in 2019 to coincide with the availability of the first compatible smartphones.



Juniper Research anticipates that global operator 5G revenues will be around $984 million next year before increasing at an annual rate of 160 per cent to the $300 billion figure six years later.





Dus verizon, t-mobile, Asml, besi, asmi, samsung, google, lucent, nissan, tesla, V&W, Apple, zijn al aan het voorsorteren.

In China zijn ze tussen 2017-2019 de 5G netwerk aan het testen.



Europa moet nog eerst ruzieen met andere landen over klimaat, terwijl China zijn ze al overgestapt naar duurzaamheid. China wordt grootste electric city vd wereld.

40.000 laadpalen.... NL moet nog beginnen om zijn ei te leggen.



Een feitje.....



Shenzhen's silent revolution: world's first fully electric bus fleet quietens Chinese megacity



All 16,000 buses in the fast-growing Chinese megacity are now electric, and soon all 22,000 taxis will be too







De AEX 1000 wordt een feit, want de economie met IoT, gaat er totaal anders uitzien.



Of wij blijven met zijn allen kijken naar futures en fossiele brandstoffen en macro getalletjes of wij deinen mee met IoT techniek.....



Alaaaf.