Natuurlijk rommelt het daar, economisch rommelt het ook, ondanks Rutte z'n geschreeuw dat het goed gaat. Maar die ziet de aandelenbeurs dan ook als graadmeter voor de economie, dus dat ie er naast zit is niet zo verwonderlijk, of het is gewoon eigen belang om dat te schreeuwen natuurlijk… Beetje van beiden zal het wel zijn.