Nou dat is dus antwoord op alle zeurkousen die roepen dat de staat een maand eerder goedkoper had kunnen kopen: ze zijn er al anderhalf jaar mee bezig. Het is geen kleine belegger die in 10 minuten kan beslissen om 100 aandeeltjes te kopen. Het gaat om veel geld en er komt veel bij kijken.



Verder vind ik het vanuit het perspectief van de staat juist een heel begrijpelijke actie. De gemakkelijkste manier om de relaties met Frankrijk goed te houden is natuurlijk om precies te doen wat Frankrijk wil, maar dan tellen ook alleen de Franse belangen en mag je blij zijn als er een keer een kruimel van de tafel valt. De regering wil niet meer over zich heen laten lopen en dit is kennelijk nodig om dat voor elkaar te krijgen. Beetje jammer, maar als het zo moet, dan moet het maar zo.