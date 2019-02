Die 700 miljoen investeren in een van de grotere vervuilers op CO2 gebied is wel helemaal consistent met de klimaatplannen natuurlijk. Heel begrijpelijk voor mensen die straks een warmtepomp moeten installeren op eigen kosten. Wat een stel idioten bij elkaar daar in Den Haag. Meer invloed met een kleine 13% van de aandelen. Wat blijft die overheid toch zoeken in bedrijfsbelangen ?! Helemaal een luchtvaartmaatschappij ! What is next ? Ik zou zeggen een 13% belang in BMW om zeker te stellen dat de productie van de Mini en X1 niet meer uit Born verdwijnen. Een 13% belang in Thyssen om Tata in IJmuiden veilig stellen. Die KLM toestellen vliegen er dagelijks over naar de landingsbaan en beetje CO2 extra erbij moet kunnen. Zitten we gelijk helemaal groen in drie CO2 vriendelijke bedrijven ! Groot feest. Don't get me wrong ik heb niets met dat klimaatplan maar hier raakt de burger toch helemaal op los.