Over Kraft Heinz zegt Jim Cramer "I can't think of anything that can turn this story around" realmoney.thestreet.com/investing/sto... (tekst) www.cnbc.com/video/2019/02/25/cramer-... (video)Ofwel, de merken gaan zodanig in kracht achteruit (lees, verliezen hun relevantie, ze kunnen minder op tegen de huismerken daar had groot-aandeelhouder Warren Buffett het ook expliciet over) dat de miljarden afschrijvingen daarop terecht zijn en dat ze problemen zullen hebben de winst en zelfs het verlaagde dividend overeind te houden, zeker omdat alle cost cutting al gebeurd is. Ik denk dat Cramer in een uitstekende positie is om dit goed te beoordelen.