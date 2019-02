Even wat uit het PostNL draadje:



Hier in de "adviezen-tab":

Datum Guru Advies Koersdoel

25 feb Jefferies & Co. kopen 4,50

25 feb Berenberg Bank houden 2,40

25 feb ING Equity R. kopen 4,00

25 feb KBC Securities kopen 4,50

Dat Berenberg gelooft er nog niet in?? Zouden die het verhaal wel bekeken hebben ? ;-)

Succes