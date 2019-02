quote: Just lucky schreef op 25 feb 2019 om 20:08:

Wat bedoel je nou te zeggen, je komt zo niet echt snugger over....

Precies zoals het er staat natuurlijk! Of heb jij een ander idee over short gaan dan, het geijkte dat dat de boel naar beneden trekt, dan valt er amper te discussiëren want dan heb je niet begrepen wat short inhoudt, net als de rest trouwens...