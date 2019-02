Zo de index gaat zo het vertrouwen is, niet geld, kabinet, bezuiniging, of wat dan ook, maar simpel haar lokale aandelen index, in dit geval de AEX. Die doet meer bij mensen dan je zou denken.

De constatering had eigenlijk bij de analist vandaan moeten komen natuurlijk, daar ben je analist voor! Simpel de twee grafieken naast, of op, elkaar leggen dan ben je er al..