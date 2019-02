Met 1,3 tot 1,4 biljoen heb je het alleen over de pensioengelden die besloten liggen in de pensioenfondsen. Er bestaan echter ook pensioenregeling die zijn gesloten bij de verzekeraars. De waarde hiervan is zeker ook een 500 miljard. Of deze waarde is opgenomen in de pensioenwaarde of in de aan de individu toe te rekenen waarde in de grafiek is voor mij een vraag. ik denk in geen van beiden.

En dan praat je toch gauw over een vermogen van 4 biljoen Euro waar de Hollanders mee werken. Dus die schuld valt best wel mee.